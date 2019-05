Atletica | Mondiali Doha 2019 | i convocati dell’Italia per marcia e maratona Saranno 16

Nasser al Khelaifi - presidente del Paris Saint Germain - è stato incriminato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sull’assegnazione dei mondiali di Atletica del 2017 : Il presidente della squadra di calcio del Paris Saint Germain, l’imprenditore qatariota Nasser al Khelaifi, è stato incriminato da un giudice francese per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sull’assegnazione dei mondiali di atletica del 2017. Secondo il giudice, come anticipato dal giornale

Atletica - Diamond League 2019 : Samba batte Benjamin - 9.86 di Lyles e Coleman! 6 primati mondiali stagionali : A Shanghai (Cina) è andata in scena la seconda tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. C’era grandissima attesa per il confronto diretto sui 400 metri ostacoli tra Abderrahman Samba e Rai Benjamin, cioè il secondo e il terzo uomo più veloci della storia. Il qatariano ha letteralmente dominato firmato il secondo tempo della sua carriera: 47.27 per regolare lo statunitense, incapace di spingersi oltre 47.80. Spettacolare il ...

Atletica - World Relays 2019 : l’Italia brilla e qualifica 5 staffette ai Mondiali. La Torre : “Oltre le previsioni - gruppo compatto” : Weekend eccezionale per l’Italia alle World Relays che sono andate in scena a Yokohama (Giappone): la nostra Nazionale ha qualificato tutte le staffette ai Mondiali di Doha che si disputeranno tra fine settembre e inizio ottobre, i cinque quartetti che sono scesi in pista nel Sol Levante hanno ben figurato e hanno staccato con disinvoltura il pass per la rassegna iridata. La 4×400 femminile trascinata da Raphaela Lukudo ha conquistato ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : l’Italia di Tortu sogna l’oro - poi sbaglia il cambio finale. 4×100 donne quinta : Non arriva la medaglia per l’Italia con la 4×100 maschile ai Mondiali di staffette che si sono conclusi oggi a Yokohama (Giappone). Il nostro quartetto si era presentato all’atto conclusivo con il terzo tempo delle batterie e andava a caccia del podio ma purtroppo l’ultimo cambio tra Davide Manenti e Filippo Tortu non è ben riuscito e la nostra Nazionale non ha terminato la prova: un vero e proprio peccato perché gli ...

Atletica – Azzurri della 4×400 show nella Finale B di Yokohama - staccato il pass per i Mondiali : Atletica, Yokohama: Azzurri 4×400 vincono la Finale B e volano ai Mondiali Continua il momento magico delle staffette azzurre alle Iaaf World Relays in corso a Yokohama. La 4×400 maschile ha infatti conquistato l’accesso ai Mondiali di Doha vincendo la Finale B. Gli Azzurri Daniele Corsa, Michele Tricca, Edoardo Scotti e Davide Re si sono imposti con il tempo di 3’02”87 davanti alla Francia (3’02”99) ...

Atletica – World Relays : le staffette italiane 4×100 italiane qualificate per i Mondiali di Doha : Atletica, staffette: a Yokohama le 4×100 azzurre e la mista qualificate per i Mondiali di Doha Tre staffette italiane qualificate per i Mondiali di Doha e quattro pass per le finali di domani in una strepitosa serata inaugurale delle IAAF World Relays a Yokohama, in Giappone. Entrambe le 4×100 conquistano il ticket per la rassegna iridata in Qatar (27 settembre-6 ottobre): gli uomini vincono la batteria in 38.29 che è il secondo ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : l’Italia ruggisce - 4×100 femminile in finale e qualificata ai Mondiali di Doha! : L’Italia fa saltare il banco ai Mondiali 2019 di staffette, la 4×100 femminile vola in finale con un eccellente 43.40: le azzurre chiudono la propria batteria al quarto posto grazie a una prestazione di sostanza e staccano il pass per l’atto conclusivo in programma domani a Yokohama (Giappone). Il nostro quartetto si qualifica di diritto anche ai Mondiali di Doha che andranno in scena tra fine settembre e inizio ottobre, bastava ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : Italia scatenata - 4×400 femminile in finale. Chigbolu e Folorunso super : L’Italia incomincia alla grande i Mondiali 2019 di staffette che si sono aperti oggi a Yokohama (Giappone), la 4×400 femminile si è qualificata alla finale grazie a una prestazione magistrale offerta in batteria: secondo posto con un eccellente 3:29.08 e accesso diretto all’atto conclusivo che andrà in scena domani, senza dover sperare in qualche ripescaggio. Il nostro quartetto è stato encomiabile e con estrema disinvoltura ha ...

Atletica – Domani al via le World Relays : 20 azzurri in pista ai Mondiali di staffette di Yokohama : Atletica, Mondiali di staffette: Domani 20 azzurri in pista a Yokohama Andranno tutti in gara Domani intorno all’ora di pranzo (nella serata giapponese), i 20 azzurri che affronteranno il turno d’esordio delle World Relays di Yokohama. Le prime a farlo saranno le ragazze della 4×400 (nell’ordine: Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Elisabetta Vandi, Chiara Bazzoni), attese ad un compito per nulla scontato. Tre le ...

Atletica - mondiali di staffetta al via. 'Per vincere non c è bisogno di quattro Bolt' : Correre con un 'bastone' tra le mani è una delle cose più scomode del mondo: 'Bisogna abituarsi e far finta che non esiste, anche se magari è necessario portarlo con la mano meno disinvolta'. Così ...