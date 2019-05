Atalanta | Ilicic protagonista nell’ultimo episodio di Star Interview

Ilicic-Napoli - Gazzetta : “Pronta l’offerta all’Atalanta : sul piatto 15 milioni più uno tra due azzurri già individuati” : Ilicic-Napoli, La Gazzetta dello Sport aggiunge nuovi dettagli alla trattativa Ilicic-Napoli, la trattativa pare ormai ben definita con il giocatore che avrebbe già detto si al club azzurro. Stando a quanto si apprende, per l’ eventuale trasferimento del regista classe 88 all’ ombra del Vesuvio, mancherebbe solo l’ intesa con il club bergamasco. Un’ intesa che l’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, prova ...

Sport Mediaset – Il Napoli fa la spesa dall’Atalanta : dopo Ilicic - intesa con un altro nerazzurro : Sport Mediaset – Il Napoli fa la spesa dall’Atalanta: Il Napoli fa la spesa dall’Atalanta. Vi abbiamo infatti ampiamente raccontato dell’ operazione Ilicic, con il Napoli che avrebbe già trovato l’ accordo con il calciatore. Ebbene, stando a quanto si apprende, anche Timothy Castagne, laterale difensivo, sarebbe finito nel mirino del club azzurro. Il Napoli fa la spesa dall’Atalanta e potrebbe arrivare ...

Napoli - doppio assalto all’Atalanta : non solo Ilicic richiesto… : Sull’asse Napoli-Bergamo si sta consolidando un intreccio di mercato che potrebbe esplodere nelle prossime calde ore Il Napoli sta già lavorando al calciomercato in vista della prossima stagione. Il club del presidente De Laurentiis ha in mente la pazza idea di mettere sotto contratto Ilicic. Dopo aver trovato l’accordo con il calciatore, dovrà adesso sondare il terreno con l’Atalanta, alla quale è stato chiesto anche un ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti ‘pazzo’ di Di Lorenzo : l’Atalanta non molla Ilicic : Calciomercato Napoli – Dopo il netto successo in campionato contro l’Inter l’intenzione del Napoli è quella di concludere la stagione nel migliore dei modi. Il club azzurro tenterà un nuovo assalto allo scudetto con Carlo Ancelotti in panchina, la dirigenza sta lavorando per rinforzare la rosa per la prossima stagione. L’obiettivo numero uno porta il nome di Ilicic, accordo raggiunto con il calciatore ma ...

Ceccarini a KK : ” L’Atalanta è una bottega cara - non sará facile per il Napoli strappare Ilicic” : Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato ha parlato dell’interesse del Napoli per Josip Ilicic, le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli : “Confermo l’interesse per Ilicic, ma tanto dipende anche dalla richiesta dell’Atalanta. Lo sloveno ha fatto una stagione straordinaria e quella dei Percassi è una bottega molto cara. La valutazione credo che sia molto alta, ma Ilicic farebbe molto comodo al Napoli”. Leggi ...

Calciomercato Napoli - c’è l’accordo con Ilicic : nell’affare con l’Atalanta può rientrare Inglese : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce da una grande prestazione nel match della 37esima giornata del campionato di Serie A, dominio in lungo ed in largo contro l’Inter. La stagione che sta per concludersi può essere considerata molto positiva ed adesso l’intenzione del club azzurro è quella di alzare ulteriormente l’asticella per tentare un nuovo assalto alla Juve. Nelle ultime ore importante movimento di ...

Mandzukic replica a Ilicic : festa della Juventus - l'Atalanta verso la Champions : Un'ora di festa, tra premi e lacrime, addii e sorprese, saluti e cori. Poi la Juve si sveglia e rimette in discussione la corsa dell'Atalanta verso la meta Champions League. I bergamaschi colpiscono nel primo tempo con il solito Ilicic, cullano il sogno di espugnare l'Allianz Stadium nel giorno dell

I voti di Juventus-Atalanta : Ilicic e Mandzukic tra i migliori : Juventus-Atalanta è finita 1-1. Un punto a testa nel posticipo serale della domenica della 37esima giornata di serie A. Tra i voti più alti nelle pagelle delle due squadre ci sono proprio quelli dei due giocatori che sono riusciti a segnare, vale a dire Ilicic da una parte e Mandzukic dall'altra. La Juventus fa un piccolo passo avanti in una classifica che l'ha vista già da tempo festeggiare lo scudetto. L'Atalanta ora è invece terza insieme ...

VIDEO Juventus-Atalanta 1-1 : Highlights - gol e sintesi. Ilicic chiama - Mandzukic risponde : Massimiliano Allegri saluta con un pari l’Allianz Stadium: a Torino nel posticipo della 37ma giornata della Serie A di calcio l’Atalanta sfiora il colpaccio passando in vantaggio con Ilicic, nel finale pareggia Mandzukic. Appassionante l’ultimo turno, con nerazzurri bergamaschi e meneghini appaiati a 66 ed il Milan ad una sola lunghezza: la lotta Champions è ancora tutta da scrivere. Highlights Juventus-Atalanta 1-1 IL GOL DEL ...

Juventus-Atalanta gol Ilicic : la sblocca la dea -VIDEO- : GOL Ilicic – Alle ore 20:30 andrà in scena l’ultimo atto, in casa, della Juventus di Max Allegri. Il tecnico questa sera, dopo la premiazione (che avverrà a fine gara) saluterà i propri tifosi, dopo 5 anni di trionfi. Stesso destino per Andrea Barzagli, che smette col calcio giocato dopo 8 scudetti consecutivi in bianconero, […] More

Probabili formazioni Atalanta Lazio/ Quote - Gasperini punta su Ilicic - Coppa Italia - : Probabili formazioni Atalanta Lazio: le Quote. Ecco i possibili schieramenti del match di questa sera all'Olimpico, finale di Coppa Italia 2019.

Atalanta-Genoa probabili formazioni : Pasalic con Ilicic e Zapata : ATALANTA GENOA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Atalanta e Genoa valida per la 36 giornata di Serie A. Gli uomini di Gasperini pronti a confermare il 4° posto. In attacco spazio al tridente Ilicic, Pasalic e Zapata. Squalificato Papu Gomez. Genoa a caccia della salvezza matematica. Prandelli conferma il […] L'articolo Atalanta-Genoa probabili formazioni: Pasalic con Ilicic e Zapata proviene da ...

Atalanta - Ilicic la carta in più di Gasp per la volata Champions : Josip Ilicic, 31 anni. Getty L'uomo da gestire, anche se farlo senza alcuna lesione è già un qualcosa di molto, molto importante. In caso contrario, a Bergamo l'avrebbero perso fino alla fine, proprio ...

Gasperini : 'Atalanta straordinaria. Ilicic? Contro la Lazio ci sarà' : 'Siamo quarti da soli, ma il campionato non finisce qui'. Gian Piero Gasperini , a quarto posto agguantato, prosegue sulla strada della prudenza, tessendo le lodi della sua Atalanta : 'I ragazzi sono ...