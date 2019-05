Astronomia | nel week end il passaggio ravvicinato di un asteroide con una luna

Astronomia : a caccia di esocomete nel sistema di Beta Pictoris : Ha solo 23 milioni di anni, si trova a circa 63 anni luce dalla Terra e fa parte della costellazione australe del Pittore, di cui costituisce la seconda entità più scintillante: sono i ‘dati anagrafici’ di Beta Pictoris, stella nota per ospitare un pianeta gigante gassoso e ora al centro di uno studio di prossima pubblicazione su Astronomy & Asrophysics (articolo: “A transiting exocomet detected in broadband light by Tess in the ß Pictoris ...

Astronomia - Missione Juno : scoperte variazioni nel campo magnetico di Giove : Durante le sue orbite intorno ai poli di Giove, la a sonda della Nasa Juno è riuscita a raccogliere dati inediti fino a una profondità record di 10.000 chilometri nel gigante gassoso: queste osservazioni hanno mostrato da tempo che il campo magnetico di Giove è un groviglio complesso, costituito da un intreccio di linee di forza asimmetriche. E’ emersa una situazione molto diversa da quella che possiamo trovare sul nostro pianeta, spiega ...

Astronomia : un “corpo estraneo” stellare nel Gran Carro : Il suo nome è un complesso codice alfanumerico e la sua composizione chimica la rende differente da tutte le sue ‘colleghe’ presenti nella Via Lattea: si tratta di J1124+4535, una stella che fa parte del Gran Carro (asterismo dell’Orsa Maggiore) ma che, a livello chimico, ha molto in comune con astri situati in galassie nane vicine alla nostra. È quanto afferma uno studio recentemente pubblicato su Nature Astronomy (articolo: “Evidence for the ...

Astronomia - Gemme Cosmiche : una nebulosa incastonata nel cuore di Orione : La costellazione di Orione (Il cacciatore) è una delle collezioni più riconoscibili di stelle nel cielo notturno. Conosciamo le stelle di spicco di Orione da decine di migliaia di anni, e probabilmente da molto più tempo. Gli astronomi cinesi la chiamavano ? ? o Shen, letteralmente “tre stelle”, per i suoi tre punti luminosi (che formano la cintura del cacciatore). Gli antichi egizi la consideravano come gli dei Sah e Sopdet, ...

Astronomia : galassie antiche - la luce nel mirino di Spitzer : Risalgono a poco più di 13 miliardi di anni fa e, nonostante la vetustà, il loro aspetto è sorprendentemente scintillante: sono 135 galassie distanti, tenute sotto controllo dal telescopio spaziale Spitzer della Nasa durante una campagna di osservazioni, dedicata ad investigare gli albori del cosmo. I dati di Spitzer hanno messo in evidenza che queste galassie sono particolarmente brillanti, rispetto a quanto ritenuto in precedenza; questa ...

Astronomia : un “baby boom” stellare nel passato della Via Lattea : I dati ottenuti dal satellite Esa Gaia hanno rilevato un elevato tasso di formazione di stelle nella Via Lattea risalente a circa 3 milioni di anni fa. Secondo il parere degli scienziati questo evento potrebbe essere stato responsabile della nascita di più del 50% delle stelle che hanno formato il disco galattico. I risultati dello studio, condotto dall’Istituto di Scienze del Cosmo dall’Università di Barcellona e dell’Osservatorio Astronomico ...

Astronomia : il pianeta nano Haumea ed il suo misterioso anello : Scoperto nel 2004, Haumea è un pianeta nano situato al di là dell’orbita di Plutone in una regione del Sistema Solare chiamata Fascia di Kuiper. Rispetto agli altri tre pianeti nani noti in questa regione – Eris, Plutone e Makemake – Haumea ha delle caratteristiche particolari, sia per il suo rapido moto di rotazione su se stesso sia per la forma molto allungata, che ricorda una palla da rugby. Il dato più curioso è stato scoprire che il pianeta ...

EnogAstronomia - fiere - mercatini - castelli aperti e iniziative culturali nella prima domenica di maggio : Oggi tante attrazioni, sfilata con gli sbandieratori, lo show equestre, giri in carrozza e a cavallo e spettacoli vari per grandi e piccini. Programma completo su www.comune.roccafortemondovi.cn.it ...

Astronomia : un oggetto celeste vintage nel “cuore” di Messier 22 : Si trovano presso il centro dell’affollato cluster globulare Messier 22 e sono un cimelio di un lontano passato: si tratta dei resti di una nova, un’esplosione di idrogeno sulla superficie di una nana bianca, che all’improvviso incrementa la sua luminosità di diversi gradi di magnitudine. Questa ‘anticaglia’ cosmica – spiega Global Science – è stata individuata da un team di astronomi europei, coordinati dall’Università di Gottinga, ...

Astronomia : cosa potremo ammirare nel cielo di Maggio 2019 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci riserva Maggio 2019, il quinto mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il terzo della primavera nell’emisfero boreale (dell’autunno nell’emisfero australe). Il Sole si trova nella costellazione dell’Ariete fino al 14, poi passa nella costellazione del Toro. La durata del giorno aumenta di circa un’ora nel corso del mese. Il nostro satellite sarà in fase di ...

L’Onas presenta nel viterbese un master dell’Unical su enogAstronomia e innovazione : Che l’enogastronomia stia sostenendo l’economia viva della Calabria appare evidente, ma per imporsi sui mercati nazionali, europei e mondiali bisogna

Astronomia : “sfilata” di asteroidi nel cielo di Maggio : Tra le sorprese che ci riserva il cielo di Maggio, “spuntano” anche gli asteroidi: sono diversi gli oggetti che si potranno ammirare nelle prossime settimane. “Non saranno visibili a occhio nudo, ma sarà possibile osservarli anche con piccoli telescopi“, spiegano gli esperti dell’Unione Astrofili Italiani. “Maggio è un mese interessante per la loro osservazione“. Il 25 Maggio, l’asteroide doppio ...

Astronomia : nel mirino i vivai stellari nelle galassie : Nell’immagine in alto, pubblicata da ESO, è ritratta una delle 74 galassie vicine i cui vivai stellari sono stati recentemente osservati da ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) in un censimento astronomico chiamato in inglese “Physics at High Angular resolution in Nearby GalaxieS (PHANGS)”. Finora, circa 100.000 di questi vivai stellari sono stati fotografati in oltre 750 ore di osservazione. La notevole ...

Astronomia : a caccia di resti di supernove nella Galassia Fuochi d’Artificio : Si trova al confine tra le costellazioni del Cigno e di Cefeo, ad una distanza di circa 22 milioni di anni luce, e presenta quattro bracci scintillanti: è la Galassia a spirale Ngc 6946, che si è guadagnata il nomignolo di ‘Galassia Fuochi d’Artificio’ (Fireworks Galaxy) per la sua vivacità, tale da renderla una delle più attive nella formazione di nuove stelle. Ngc 6946, al cui interno dal 1917 in poi sono state osservate ...