Asteroide sfreccia vicino alla Terra nel weekend

gqitalia

(Di venerdì 24 maggio 2019) Unlargo un chilometro e mezzo e con una sua luna transiterà nelvelocità di 77.466 km/h. Il passaggio piùsi avrà all’1:05 di notte (ora italiana) del 26 maggio. Sarà possibile osservarlo per diversi giorni al telescopio, nel nostro emisfero meglio dal 27 maggio. Non ha un nome proprio, è designato come (66391) 1999 KW4, unbinario ovvero che viaggia assieme al suo satellite il quale ruota attornomassiccia forma di grossa noce dell'. Il satellite è grande un terzo (0,5 km) rispetto al corpo maggiore attorno al quale compie l'orbita completa in 16 ore a una distanza di circa 2,6 km. L'è classificato «potenzialmente pericoloso» secondo le convenzioni del Minor Planet Center dello Smithsonian Astrophysical Observatory e International ...