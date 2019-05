Assange spia | l’accusa che fa temere per libertà di stampa Usa Il fondatore di

ilfogliettone

(Di venerdì 24 maggio 2019) Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, un editore è stato incriminato per il suo lavoro. Appellandosi all'Espionage Act, il governo ha accusato, ottenendo poi l'incriminazione dal grand jury - che ha analizzato il caso - di Julian, ildi WikiLeaks, su cui pesano in tutto 18 capi d'accusa (uno risale allo scorso anno). L'incriminazione solleva le preoccupazioni e la protesta di giornalisti e associazioni per i diritti civili, secondo cui c'è un "assalto diretto" al Primo emendamento (ladi parola e di), come scritto dall'Aclu (American Civil Liberties Union)., su Twitter, ha commentato: "Una follia. È la fine del giornalismo sulla sicurezza nazionale e del Primo emendamento".è stato accusato dal dipartimento di Giustizia di aver pubblicato su WikiLeaks materiale coperto da segreto, fornito da Chelsea Manning, ex analista ...

