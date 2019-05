Ascolti tv | con 5 milioni di telespettatori vince il Commissario Montalbano

tvzap.kataweb

(Di venerdì 24 maggio 2019)tv, prime time Con l’episodio andato in onda la prima volta nel 2016, dal titolo La piramide di fango, l’imbattibilesi è confermato ancora una volta ineluttabile nei confronti di quanti lo sfidano in prima serata. La fiction di Rai 1 con Luca Zingaretti nei panni del personaggio ideato da Andrea Camilleri ha ottenuto infatti 5.039.000e il 22,9% di share. Al secondo posto ma molto distante il talent di Canale 5 All Togheter Now, visto da 2.759.000pari al 15,31%. Terzo gradino del podio per Rai 2 che con il film Passengers ha conquistato 1.309.000e uno share del 5,69%. Su Italia 1 King Arthur: il potere della spada ha totalizzato 1.208.000e il 5,78%, seguito da La7 che PiazzaPulita ha ottenuto 1.088.000e il 6,20%, risultato che pone la rete di Cairo al terzo posto in ...

