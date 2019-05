Ascolti All Together Now | vince Montalbano | Michelle regge al 15%

lanostratv

(Di venerdì 24 maggio 2019)Hunziker,di giovedì 23 maggio: AllNowal 15% di share È andata in onda ieri sera, giovedì 23 maggio, la seconda puntata del nuovo show di Canale5 AllNow. Per il programma condotto daHunziker questi sono stati gli: 2.759.000 telespettatori e il 15.3% di share. Un calo di oltre 300 mila telespettatori e 2 punti percentuali, ovvero il classico “calo fisiologico” di tutte le seconde puntate. Naturalmente, are la serata è stato Il Commissario, nella seconda sfida con il programma di Canale5. Da giovedì prossimoHunziker, J-Ax e tutto il “muro umano” saranno liberi dalla concorrenza spietata della fiction dei record (anche in ultrareplica) di Rai1, ma si scontrerà eccezionalmente con Simona Ventura e l’attesissima Semifinale di The Voice of Italy 2019, che proprio settimana ...

