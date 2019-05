Ascensore condominiale obbligatorio | la ripartizione delle spese

termometropolitico

(Di venerdì 24 maggio 2019), laÈ noto che l’installazione di unpuò ben costituire una questione oggettiva per i condomini. Non è raro infatti che, nell’assemblea, non tutti si trovino d’accordo sull’introduzione di questo strumento all’interno dell’edificio. Vediamo di seguito di capire un po’ meglio la questione e come funziona larelative. Se ti interessa saperne di più su come mandare via l’amministratore di condominio, clicca qui.: che cos’è secondo la legge italiana? È evidente l’utilità e lo scopo che può avere unper taluni proprietari o inquilini, magari disabili o residenti ai piani alti. Per la legge italiana, l’in oggetto rientra nella categoria ...