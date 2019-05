L'eterna lotta per l'Aria condizionata in ufficio - perché le donne si lamentano del freddo : In ogni ufficio d'Italia che si rispetti - non appena il sole della bella stagione inizia a fare capolino tra le nuvole primaverili - incomincia a consumarsi uno scontro quotidiano capace di ridimensionare anche le battaglie più feroci di Game of Thrones e affini: quello per regolare la temperatura dell'aria condizionata. Da che mondo è mondo, con qualche statisticamente impercettibile eccezione, la battaglia si combatte su ...