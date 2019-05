Appello del Presidente dell’ANGI | “L’innovazione al centro dell’agenda europea”

Anna Bottero - scomparsa da Alessandria/ L'Appello del compagno "Sto diventando matto" : Anna Bottero, scomparsa da Alessandria da poco più di dieci giorni. L'appello del compagno disperato: dove è finita la sua donna?

Europee - l’Appello per La Sinistra dei 5 stelle delusi : “Soluzione per alleanza M5s-Pd. No al governo con la Lega” : Hanno sostenuto il Movimento 5 stelle pubblicamente. Ma sono rimasti delusi dal governo con la Lega. E adesso lanciano un appello: alle Europee gli elettori grillini delusi votino per La Sinistra. È un vero e proprio invito al voto quello di Aldo Giannuli, politologo e storico, Domenico De Masi, sociologo del lavoro, e Ivano Marescotti, attore e regista teatrale. I tre ormai ex sostenitori de 5 stelle hanno scritto una dichiarazione pubblica per ...

Da Palermo l'Appello all'Europa della Conoscenza : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - “Noi donne e uomini che lavoriamo, studiamo, facciamo ricerca all’Università di Palermo ci rivolgiamo ad altre donne, uomini, giovani delle Università europee per chiedere loro di costruire, insieme, un grande spazio di riflessione e azione che ponga al centro dell’att

Sentenza Palermo - la decisione della Corte Federale d’Appello : tutte le ipotesi - i rosanero sperano [DETTAGLI] : Ennesimo giorno della verità in casa Palermo. Oggi, alle 14.30, la Corte Federale d’Appello si esprimerà in merito alla decisione del TFN di retrocedere i rosanero in Serie C. Una mazzata per la città e per la neo società, che si stavano preparando alla disputa dei playoff dopo il terzo posto raggiunto nella stagione regolare. Ma cosa potrebbe emergere dopo la decisione di oggi? Tre le ipotesi e gli scenari al vaglio. Che elenchiamo ...

Polvere di stelle è il nuovo singolo di Ligabue - un Appello all’umanità prima del tour negli stadi : Si intitola Polvere di stelle il nuovo singolo di Ligabue disponibile da venerdì 24 maggio in rotazione radiofonica. Il brano è contenuto nell'album Start, rilasciato lo scorso marzo, e arriva in radio a poche settimane dall'avvio del tour negli stadi italiani. Ligabue presenterà in concerto le canzoni del nuovo disco anticipato dal singolo Luci d'America, ma anche una selezione di successi del passato, contenuti nei precedenti lavori. Ion ...

Migranti - l'Appello delle famiglie di Bologna a Conte : "Pronti ad ospitare i profughi" : Nuova lettera al premier per sollecitare l'accoglienza di chi è sbarcato dalla Mare Jonio. Ventisette volontari, anche di Torino e Treviso, danno la loro disponibilità

Asamoah Gyan dice addio alla Nazionale - ma il presidente del Ghana non ci sta : l’Appello all’attaccante 33enne : Il presidente del Ghana chiama Asamoah Gyan per convincerlo a tornare a vestire la maglia della Nazionale In Ghana, la Nazionale di calcio è un affare di Stato. Lo testimonia l’intervento diretto del presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, che ha preso il telefono e ha chiamato l’attaccante Asamoah Gyan con un messaggio perentorio: “Torna a giocare in Nazionale“. Il 33enne attaccante, tesserato in Turchia con il ...

Francia - svolta nel caso di Vincent Lambert : Corte d’Appello ordina la ripresa delle cure : Un nuovo colpo di scena ha mutato il destino di Vincent Lambert, quando ormai sembrava segnato: lunedì sera la Corte d’appello di Parigi ha deciso che i medici dell’ospedale Sébastopol di Reims dovranno continuare a curarlo. Un intervento in extremis dopo una battaglia legale che va avanti da anni. Poche ore prima che i giudici si pronunciassero erano già state avviate le procedure per interrompere l’alimentazione e l’idratazione del paziente. ...

Appello della Cei : "Andate a votare". Bassetti rimprovera Salvini per il rosario : “Va valorizzata l’opportunità che ci è offerta dalle elezioni di domenica prossima: chiediamo a tutti di superare riserve e sfiducia e di partecipare al voto”. Così il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, nella sua introduzione all’Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana. Bassetti lancia quindi un Appello a non disertare le urne. “Siamo consapevoli che questo ...

Fiorentina in crisi - l’Appello del sindaco Nardella : “Rilancio un appello all’unita’ perche’ ora non e’ il momento di metterci a discutere o a litigare. Io stesso in passato ho avuto delle parole critiche verso la societa’ su una serie di cose ma ora dico che l’unico pensiero nostro deve essere quello di rimanere vicini alla squadra per uscire da questo incubo, perche’ domenica e’ la giornata decisiva per salvarsi”. Sono le ...

La corte d'Appello ordina la ripresa delle cure per Vincent Lambert : Vincent Lambert sopravviverà, sono state riprese idratazione e alimentazione al paziente tetraplegico francese, in cura all’ospedale Chu Sébastopol di Reims dopo la giornata di proteste alzatesi in tutto il mondo, la corte d'Appello di Parigi ha ordinato la ripresa dell’alimentazione e dell’idratazione.-- L’ospedale Chu Sébastopol di Reims con l’approvazione della moglie, suo nipote e dei sei fratelli, aveva deciso di interrompere la cura ...

Caos Serie B : “il Palermo in Appello si attende il ribaltamento del verdetto” : Il presidente del Palermo, Alessandro Albanese, ha parlato delle recenti vicissitudini della squadra siciliana: il punto “C’è una città in subbuglio, per noi il calcio non è solo un valore sportivo, ma economico, sociale, un deterrente criminogeno. Ci attendiamo in appello il rispetto delle regole, equità di trattamento, così come fatto in casi simili negli ultimi anni, ed il buon senso“. Il presidente del Palermo, ...

CONCHITA WURST - Appello ELEZIONI EUROPEE/ Drag Queen : l'evoluzione del personaggio : CONCHITA WURST, APPELLO in vista delle ELEZIONI EUROPEE per la nota trans: "Andate a votare, sono le più importanti di sempre"

Patologie rare - l’Appello del sindaco di Napoli : “Aiutateci a salvare il piccolo Gabriele - ecco come fare” : “Gabriele è un bimbo di 19 mesi, affetto da una patologia rarissima, solo 20 casi noti nel mondo, il suo è l’unico in Italia. L’unica strada di guarigione è il trapianto di midollo. Il 24 maggio dalle 10 alle 20 l’ADMO allestirà a piazza Dante a Napoli una postazione per cercare un donatore compatibile con il piccolo. Basta avere tra i 18 e i 35 anni, un peso di almeno 50kg ed essere in buona salute, un semplice prelievo ...