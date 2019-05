Anticipazioni Uomini e Donne | Campoli si sente preso in giro | ' Chiuderei qui il capitolo'

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) La puntata odierna dedicata al Trono Classico diconcederà ampio spazio al percorso di Angela Nasti, giunta alle battute finali con Alessioe Luca Daffrè. Quest'ultimo, che la scorsa settimana non si era presentato in studio, cambierà idea e sarà puntualmente seduto tra i corteggiatori. Le ragioni del suo passo indietro saranno presto dette: la tronista ha deciso di mettere da parte l'orgoglio, recandosi a Milano per richiamarlo. L'esterna ha dato i suoi frutti, dato che la coppia si è anche scambiata dei baci appassionati. Di fronte a queste immagini, oggi pomeriggiolascerà lo studio e la giovane influencer non lo seguirà, dichiarando di non voler rincorrere più nessuno. L'intervista rilasciata a "Magazine" dal corteggiatore romano ha confermato il suo stato d'animo non di certo positivo in vista dell'imminente scelta....

MastrotekPino : Uomini e Donne anticipazioni, Natalia Paragoni minaccia Andrea Zelletta: dirà di no? - KontroKulturaa : Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 24 maggio: Alessio lascia il Trono, Angela con Luca (Video) - - infoitcultura : Uomini e Donne: una coppia torna in puntata per annunciare il matrimonio (anticipazioni) -