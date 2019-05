Ancora arresti tra Casamonica | operazioni in zone periferiche di Roma

romadailynews

(Di venerdì 24 maggio 2019)– Perquisizioni enei quartieri periferici dellanina, Borghesiana e Tor Bella Monaca, nella zona est della Capitale, e a Colonna e Zagarolo, nei confronti di esponenti delle famigliee Di Silvio. Ad eseguirli sono gli agenti di polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Procura di. “Sono in corso perquisizioni e”, ha annunciato il ministro dell’Interno a ‘No stop news’ su Rtl 102.5. Le perquisizioni, circa una ventina, hanno lo scopo di trovare armi e droga. “e perquisizioni contro il clan. Ringrazio magistratura e forze dell’ordine per questa nuova operazione. Le istituzioni sono unite: nessuna tregua per la criminalita’ organizzata nella nostra citta’”, ha scritto la sindaca di, Virginia Raggi, su ...

