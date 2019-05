Ammodernamento Roma-Lido | firmata convenzione | lavori al via nel 2021

romadailynews

(Di venerdì 24 maggio 2019)– E’ stata approvata il 21 febbraio 2019, eda pochi giorni, latra Regione Lazio, ministero dei Trasporti, Rfi ed Atac, in quanto ente attualmente gestore, per l’della. Il documento contiene lo schema degli interventi previsti con il relativo cronoprogramma: la linea diventera’ una sorta di metropolitana urbana con passaggio di un treno ogni 6 minuti, e nuovi convogli, entro l’inizio del 2023. Per lo storico trenino che collega Piramide ad Ostia e’ il momento della svolta. L’intervento, gia’ finanziato con 180 milioni, sara’ portato avanti dalla Regione Lazio in modo del tutto autonomo rispetto a quanto si ipotizza di fare nell’ambito del progetto del nuovo stadio della. Isaranno assegnati nel secondo semestre del 2020 ed i cantieri dovrebbero aprirsi nei primi sei ...

