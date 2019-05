Allarme infezioni ospedaliere | in Italia 7800 morti l’anno

ilgiornale

(Di venerdì 24 maggio 2019) Fabrizio de Feo Sono oltre mezzo milione glini colpiti ogni anno da. La probabilità di contrarle durante un ricovero ospedaliero è dell’6%. Dati che pongono l’all’ultimo posto in Europa Èin, un fenomeno che causa quasi 8 mila. Il dato fa del nostro Paese il fanalino di coda in Europa. Un primato certo non confortante che ha convinto i rappresentanti di politica, sanità e aziende a dare vita a un’alleanza per invertire la rotta e fissare un obiettivo concreto: ridurre i casi del 30%. Il tutto attraverso un documento programmatico messo a punto in occasione del «Focus sulla prevenzione delle». Un appuntamento organizzato da «Motore Sanità», con il patrocinio di Senato della Repubblica, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Fimmg, dell'Istituto ...

Agenzia_Ansa : Secondo il dato del Rapporto #Osservasalute 2018 è allarme rosso per la #mortalità causata dalle… - salutedomani : Allarme #infezioni ospedaliere: in Italia causano quasi 8 mila morti l… - Animal_Genocide : Nuova ondata di infezioni, è allarme per il canile #Muratella di #Roma. La situazione sanitaria metta a rischio la… -