Alla scoperta delle origini dell’Italia | quando è ’emersa’ era fatta di isole tropicali

Alla scoperta di Odessa - per chi crede ancora che “‘O sole mio” sia stata scritta a Napoli : In pochi forse sanno che ‘O sole mio, la canzone italiana più celebre al mondo, è stata composta proprio a Odessa. Nel 1898 Edoardo Di Capua, che si trovava nella città ucraina, scrisse la famosissima canzone, che ha fatto battere i cuori di tante generazioni, ispirato da un bellissimo sole caldo che nasceva sul Mar Nero. Odessa è una delle mete turistiche più apprezzate in tutta l’Europa orientale e il motivo è molto semplice: la città, famosa ...

Slow Food : Alla scoperta del patrimonio gastronomico dell’Europa centrale : Venezia (Italia), Dubrovnik (Croazia), Brno (Repubblica Ceca), Kecskemét (Ungheria), e Cracovia (Polonia), le cinque città coinvolte nel progetto, sono state mappate per individuare i prodotti più rappresentativi del patrimonio gastronomico locale. Brno ha scelto la mela Panenské Ceské, una varietà particolarmente resistente e saporita, dotata di ottima conservabilità e adatta al consumo diretto. La Croazia punta sulla Malvasia di Dubrovnik, un ...

Visite guidate in notturna a Monreale - Alla scoperta di Duomo e Chiostro : Torna Monreale by night, il suggestivo itinerario di visita che mette insieme il Duomo e il Chiostro, grazie alla collaborazione sinergica tra la Basilica Cattedrale di Monreale, la Soprintendenza ai Beni Culturali della Regione Siciliana, con il concessionario CoopCulture (che da dicembre 2017 gestisce i servizi aggiuntivi del Chiostro dei benedettini). Il percorso di visita guiderà gli spettatori ...

Organizzazione criminale scoperta dAlla GdF - arresti a Roma e L'Aquila : L'Aquila - Gli uomini della Fiamme Gialle Romane stanno eseguendo, nelle province di Roma e L’Aquila, un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nei confronti di 9 persone accusati di essere i componenti di un’associazione per delinquere dedita alla commissione di reati fallimentari, riciclaggio e auto riciclaggio. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina e condotte dal Gruppo Tutela Mercato Capitali del ...

Alla scoperta delle rocce più antiche dei pianeti Terra e Marte : le analogie sedimentarie con il pianeta rosso : In uno studio condotto sulle sabbie idrotermali provenienti da un deposito al largo dell’isola di Panarea, sono stati analizzati i cd. “iron-ooids”, ovvero granelli di sabbia con un nucleo e una corteccia esterna di lamine concentriche costituite da minerali di ferro. DAlla ricerca è emerso un eccezionale, unico ritrovamento di un deposito di iron-ooids ancora in formazione sul fondo del mare ad una profondità di 80 metri su un’area ...

“Contest-Azioni” : Alla scoperta dell’Agenda 2030 tra incontri - laboratori e attività green : E’ partito domenica 12 maggio, con la Festa della Mamma alla Centrale del Latte di Roma, e proseguirà per tutto il mese di maggio, tra istituti scolastici e ludoteche, il progetto Fai la Differenza, C’è… Contest-Azioni”, che si pone l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità attraverso un’iniziativa che promuoverà l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il programma d’azione per le persone, il pianeta, la pace e la ...

Whatsapp - scoperta una fAlla : cosa è successo e come aggiornare il sistema : Whatsapp ha scoperto una falla nel proprio codice che consentiva di installare uno spyware su Android e iOS semplicemente chiamando la vittima. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il software era in grado di installarsi nel sistema operativo attraverso le chiamate vocali, senza lasciare traccia e senza aver bisogno che l'utente rispondesse al telefono. Una volta installato, il virus può accedere alla fotocamera e al microfono dello ...

Fascination of Plants Day : Alla scoperta del misterioso e affascinante mondo delle piante : Il 18 maggio sarà celebrata la quinta giornata internazionale del “Fascination of Plants Day” 2019 (FoPD 2019) che nasce sotto l’egida dell’European Plant Science Organization (EPSO) e coinvolge scienziati da tutto il mondo impegnati nello studio delle piante. L’obiettivo di questa iniziativa è avvicinare il grande pubblico al misterioso e affascinante mondo delle piante e delle scienze vegetali, che svolgono un ruolo di ...

WhatsApp : scoperta vulnerabilità che consentiva instAllazione di uno spyware attraverso chiamata vocale : La sicurezza informatica è un argomento molto importante che ormai riguarda tutti, essendo i dispositivi tecnologici a disposizione di chiunque, dal Pc fino ai dispositivi mobili come smartphone e tablet. E’ per questo che proteggersi tenendo sempre aggiornati i propri dispositivi e installando software anti-virus è fondamentale per ridurre al minimo il rischio che la propria privacy e dati personali finiscano nelle mani ...

Fuori porta - un viaggio Alla scoperta della storia del gusto e dello stile italiani : Fuori porta è la mostra che celebra il gemellaggio storico tra Vespa, il colpo di genio che da più di settanta anni rivoluziona il nostro modo di spostarci, e La Cucina Italiana - storica rivista di cultura enogastronomica diretta da Maddalena Fossati Dondero - che attraverso una paziente e instancabile opera di diffusione della più autentica cultura del cibo, ha traghettato l’Italia dagli anni Trenta ai giorni nostri attraversando guerra, ...

WhatsApp - scoperta ‘fAlla’ che infetta con una sola chiamata «Aggiornatelo» - Chi c’è dietro : L’ammissione dell’azienda che fa capo a Facebook: «Aggiornate il software». I ricercatori: «Una falla spaventosa». Il Financial Times: «Attacco portato avanti da una società informatica israeliana»

Giornata di trekking Alla scoperta di Monte Lauro : Domenica 19 maggio, l’associazione Esplorambiente organizza una Giornata di trekking alla scoperta di Monte Lauro. Partenza da Scicli alle ore 8.00

Tutta Salute : Alla scoperta delle virtù della birra : Nella puntata di Tutta Salute in onda lunedì 13 maggio, alle 10.45 su Rai3, si parlerà di stipsi, un problema che interessa 4 milioni d’italiani. Le donne che ne soffrono, sono tre volte più numerose degli uomini. A spiegare come curarla sarà la professoressa Elisabetta Buscarini, gastroenterologa preso l’Ospedale Maggiore di Crema. La birra, secondo diverse fonti storiche, risalirebbe addirittura alle antiche popolazioni dei Sumeri e degli ...

Campania - 'Fattorie Aperte' : Alla scoperta del mondo rurale e i suoi prodotti - : Domani, sabato 11 maggio, appuntamento sull'intero territorio regionale con la tredicesima edizione di 'Fattorie Aperte', promossa dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania. Nel corso ...