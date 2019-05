Alla Città della Musica a Catania | stasera doppia esibizione di Briga e Moreno

Reddito di cittadinanza - non verrà esteso ai senza tetto : bocciato l’emendamento Alla Camera : I senza tetto non potranno accedere, almeno per il momento, al Reddito di cittadinanza. Ad aprire a questa possibilità era stato il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, suggerendo anche le due possibili strade da seguire. Ma ora un emendamento di Walter Rizzetto (Fdi) che avrebbe introdotto questi due criteri è stato dichiarato inammissibile, negando la possibilità ai senza fissa dimora di accedere alla misura.Continua a leggere

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Luca Zaia : “Abbiamo il più bel progetto - una squadra compatta e i cittadini dAlla nostra parte” : Luca Zaia, Governatore del Veneto, si è detto molto fiducioso all’ANSA circa l’esito dell’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 a Milano-Cortina, candidatura in lizza con Stoccolma (Svezia). Zaia ha infatti affermato: “La sensazione è positiva, siamo in finale e lo dedico a tutti quelli che mi dicevano che avevo sbagliato a presentare la domanda e che era una presa in giro“. Il 24 giugno ci sarà la ...

Reddito di cittadinanza : numeri e previsioni Inps - l’audizione Alla camera : Reddito di cittadinanza: numeri e previsioni Inps, l’audizione alla camera Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico ascoltato dalla Commissione Lavoro alla camera. Argomento dell’audizione non potevano essere altro che i primi dati raccolti dall’ente previdenziale sull’impatto di Reddito e Pensione di cittadinanza. Reddito di cittadinanza: i numeri Inps 488mila domande di Reddito e pensione di cittadinanza accolte nella prima finestra ...

Palermo - insegnante sospesa si difende. M5s : “Depositata interrogazione. Alla Lega piacciono cittadini indottrinati?” : “piacciono solo i cittadini indottrinati? Obbedienti e quindi incapaci di costruire un mondo migliore di quello che ereditano, di spingerci oltre i diritti già conquistati? Noi lavoriamo affinché gli studenti abbiano un pensiero critico, sviluppino ragionamenti indipendenti e imparino a pensare con la propria testa. E il Ministero della Lega cosa fa? Li censura“. Anche il caso dell’insegnante sospesa per 15 giorni dopo che i ...

Maltempo Brasile - Allarme a Rio : frana divide la città in due : E’ ancora allarme Maltempo a Rio de Janeiro: una frana di fango e rocce ha nuovamente colpito la Zona Sud di Rio de Janeiro, quella più turistica e vicina al mare, a causa delle intense piogge che si sono abbattute sulla metropoli la notte scorsa. Lo smottamento ha interessato la Avenida Niemeyer, una strada costiera che collega i quartieri a sud con quelli ad ovest della citta’. Qui una casa e’ stata parzialmente distrutta non ...

Reddito di cittadinanza "Allargato" a più disoccupati : che cosa potrebbe cambiare : L'Inps è pronto ad estendere il Reddito di cittadinanza a chi ha da poco perso il lavoro, ma non sarà semplice. Il "veicolo...

Crotone - il Console di Romania - Lucretia Tanasa - in visita Alla Città di Pitagora. Un incontro per possibili scambi culturali e commerciali : Una città che rimane rinchiusa nel proprio perimetro senza scambi culturali, economici, commerciali con altre realtà avrà un futuro sempre

Nasce la mappa cittadina dedicata Alla mostra Caravaggio Napoli (Capodimonte) : Sarà in distribuzione da sabato 18 maggio la Naples City Map Caravaggio Napoli, la mappa cittadina bilingue dedicata alla straordinaria mostra Caravaggio Napoli, a cura di Sylvain Bellenger e Maria Cristina Terzaghi, in programma al Museo e Real Bosco di Capodimonte fino al 14 luglio 2019. Sponsor dell’iniziativa è il marchio Camomilla Italia, che ha voluto evidenziare la sua costante attenzione al patrimonio culturale cittadino scegliendo come ...

Dov’è finita la vecchia Hiroshima? Scoperti detriti della città distrutta dAlla bomba : (foto: Ctbto via Getty Images) Oggi sia Hiroshima che Nagasaki, le città giapponesi distrutte dalla bomba atomica il 6 e il 9 agosto 1945, sono state ricostruite e sono abitate. Ma cosa ne è stato delle città che c’erano prima della bomba? Dov’è finita Hiroshima e dove sono finiti tutti gli edifici che costituivano le città al momento degli attacchi nucleari? A chiederselo è un gruppo di ricerca coordinato dal geologo statunitense ...

Wanking Simulator - il gioco che unisce la masturbazione Alla distruzione di una città - arriva quest'estate su Steam : Secondo gli sviluppatori del gioco, Wanking Simulator sarà un titolo che cambierà la vostra vita per sempre.Per chi si stesse chiedendo cosa sia questo gioco, ecco la spiegazione. Come riportato da VG247, giocherete nei panni di Winston Gay, in una città chiamata Gay Bay. Per farla breve, la casa di questo Winston è stata portata via dal governo a causa di quelli che potremmo definire "atti osceni" davanti a tutta la popolazione della ...

Whatsapp infetta smartphone con virus-spia - Allarme globale : “spyware di compagnia privata che collabora con governi per controllare i cittadini” : Un virus ha infettato diversi smartphone soltanto attraverso una chiamata tramite Whatsapp, senza bisogno che ci fosse una risposta. Lo ha rivelato la compagnia controllata da Facebook, un cui portavoce ha spiegato che il numero di dispositivi infetti e’ di ‘alcune dozzine’, e che il problema e’ stato scoperto all’inizio di maggio. Il virus, tecnicamente uno ‘spyware’, un programma cioè che carpisce ...

Saverio Romano (FI) : “Retrocessione del Palermo è un’offesa Alla città” : Saverio Romano, candidato alle elezioni Europee nella lista di Forza Italia per il collegio Isole, ha commentato la retrocessione del Palermo: “La retrocessione della società Palermo Calcio in serie C, alla vigilia dei play off per la serie A, è non solo una grave ingiustizia ma anche e, soprattutto, una offesa alla città natale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del presidente della Lega di serie A nonché ...

