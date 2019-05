Alessio Sundas torna alla carica | “Chiederemo un incontro alla Sambenedettese per la

Juventus - Alessio Sundas è sicuro : “Senza Allegri addio scudetto” : L’ufficializzazione dell’addio di Massimiliano Allegri alla Juventus a partire dalla prossima stagione ha lasciato l’amaro in bocca a molti tifosi, ma al tempo stesso ha stupito gli addetti ai lavori, seppur nell’aria un clima di divorzio era percepibile. Tanti trofei in Italia, in Europa ancora da migliorare, ma rispetto al passato, e quindi alla gestione di Antonio Conte, l’asticella era stata sicuramente ...

Alessio Sundas svela i tre grandi obiettivi della Sport Man per il calcio mercato estivo : “Portare all’attenzione dei grandi club italiani ed europei potenziali campioni provenienti da ogni parte del mondo, valorizzare ed accendere ulteriormente i fari sul calcio femminile, sostenere i club in difficoltà economica che rischiano di essere cancellati dal panorama Sportivo”. Con queste parole l’agente Alessio Sundas, da anni noto nel mondo del calcio per il suo fiuto nello scovare giovani talenti ai quattro angoli del pianeta, ha ...

Alessio Sundas pensa al progetto “Salernitana in Serie A” : La possibile retrocessione e il campionato da dimenticare per la Salernitana, una delle società più blasonate della Campania, non possono essere ignorati e lasciati cadere come se niente fosse. Dal suo ritorno in Serie B, infatti, la squadra attualmente di Mezzaroma e Lotito non ha mai lasciato il segno in maniera positiva. La scorsa stagione ha sfiorato i play-off, per poi lasciarseli sfuggire nelle ultime giornate. In questa stagione ...

Alessio Sundas passa all’attacco : “Basta vendere agli stranieri - scriverò al Parlamento” : Alessio Sundas passa all’attacco: “Basta vendere agli stranieri, scriverò al Parlamento”. Dal Milan all’Inter, dal Bologna alla Roma il mercato dei titoli sportivi sembra prendere una piega per niente positiva per l’Italia. La crisi economica e la difficoltà di sostentare un club in maniera dignitosa in Serie A stanno costringendo molti presidenti e patron a fare un esame di coscienza e capire se è o meno il ...

Dall’addio di Insigne alla suggestione Messi - Alessio Sundas attacca De Laurentiis : “è un disastro - rinforzi il Napoli o venda” : Il procuratore sportivo Alessio Sundas si scaglia contro De Laurentiis e la sua gestione del Napoli: servono grandi acquisti per far tornare i partenopei ai fasti di un tempo La sconfitta in rimonta contro l’Atalanta per il Napoli è stata una doccia fredda, anche in virtù dell’economia del match. Mertens e compagni hanno sfiorato ripetutamente il gol del raddoppio, ma ci ha pensato Duvan Zapata a infliggere il colpo che ha ...

Cessione Sampdoria - Alessio Sundas a Ferrero : “Vuoi vendere? Ci penso io” : Cessione Sampdoria – Il manager toscano Alessio Sundas, che sta provando a portare Messi in Italia, ma anche promotore dei progetti “Stadio di proprietà” e “Salva società di calcio” che prevede l’obbligo di introdurre un codice etico e un modello organizzativo per tutti i club, sponsor man quando le trattative arrivano allo stallo, oggi interviene a proposito della situazione della Fiorentina e Sampdoria, scrivendo una ...

Alessio Sundas a Ferrero : ´Vuoi vendere? Ci penso io´ : Il titolare della Sport Man resta, quindi, in attesa di un incontro con Ferrero già nei prossimi giorni per presentare l'offerta "decisiva". Un´attesa che potrebbe bloccarsi in caso di chiamata da ...

La Sport Man del manager Alessio Sundas in aiuto del calcio della Sicilia : La Sport Man del manager Alessio Sundas si prepara a sbarcare in Sicilia: “A 76 anni di distanza ci sarà un altro sbarco in Sicilia. Fortunatamente per vicende non tragiche, ma un evento importante per il rilancio dello Sport e delle attività connesse in tutta la splendida isola”. Le parole sono del manager Alessio Sundas, titolare della Sport Man Procuratori Sportivi, che ha annunciato l’interessamento della sua agenzia ...

Calciomercato : Alessio Sundas consiglia Antonio Santos Siqueira Carlo : L’agente FIFA, Alessio Sundas, consiglia alle formazioni di Serie A il ”nuovo Roberto Carlos”, terzino sinistro ed ex Corinthians.Il manager e agente FIFA Alessio Sundas, colui che sta cercando di portare Lionel Messi in Italia grazie ad un imprenditore pronto e con una importante sponsorizzazione, ha diversi giocatori pronti a fare la differenza nella prossima sessione di Calciomercato.Tra questi c’è Antonio Santos ...

Il procuratore sportivo Alessio Sundas presenta alla stampa Antonio Santos Siqueira Carlo : Il manager Alessio Sundas, colui che sta cercando di portare Lionel Messi in Italia grazie ad un imprenditore pronto con una importante sponsorizzazione, ha diversi giocatori pronti a fare la differenza nella prossima sessione di mercato. Tra questi c’è Antonio Santos Siqueira Carlo, terzino sinistro brasiliano classe 1997 che oltre oceano è paragonato a Roberto Carlos per la sua velocità e forza fisica. Si tratta di un ragazzo con ...

Calciomercato : Alessio Sundas annuncia l’arrivo di mister Damiao Gomes da Silva Junior : Le prime parole dell’agente FIFA, Alessio Sundas, alla stampa: ”Vi presento il nuovo Scolari”.Pelè, Falcao, Ronaldo, Rivaldo, Romario, Roberto Carlos, Cafu, Ronaldinho, Neymar e tanti altri. Il Brasile è da sempre la terra dei campioni del calcio e da diversi anni esporta anche incredibili allenatori come Luiz Felipe Scolari, vincente innovatore che ha sempre reso le proprie squadre veloci, belle da vedere, concrete e ...