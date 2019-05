Al Masters of Magic | mondiale di magia in Italia | eletto il campione mondiale di street

Masters of Magic : 1500 prestigiatori incantano Torino : La Reggia di VenariaMarco TempestMasters of MagicWalter RolfoRaul CremonaLa città più Magica d’Italia si prepara a ospitare 1500 fra prestigiatori da tutto il mondo. Proprio così: dal 16 al 19 maggio, Torino e la Reggia di Venaria saranno il palco della convention mondiale dei Masters of Magic, un nome familiare per chi ha seguito l’omonimo spettacolo televisivo andato in onda su Sky, Rai2 e Canale 5. Se siete affascinati dai giochi di magia, ...