Aiuti alla famiglia | Lega e M5S in battaglia sul miliardo che non c’è

I 5 Stelle : «Salvini pugile suonato - arrogante come Renzi : sì agli Aiuti alla famiglia o il governo rischia» : Il Movimento attacca, duramente, Salvini, ormai su tutto: dai migranti al caso Rixi, dal futuro dell’Unione europea alle assenze al ministero

Uragano Michael : Trump assicura alla Florida Aiuti per 448 milioni di dollari : Per la ricostruzione dopo il passaggio dell’Uragano Michael, avvenuto lo scorso ottobre, il presidente Donald Trump ha assicurato alla Florida aiuti per 448 milioni di dollari. “I soldi arriveranno immediatamente. Nessuno scherzo, nessun rinvio“, ha dichiarato il tycoon durante un comizio a Panama City, precisando che il governo in molti casi pagherà il 90% delle spese. L'articolo Uragano Michael: Trump assicura alla Florida ...

Ballando - Enrico Lo Verso a Vieni da me : “Non ho avuto Aiuti da…” : Vieni da me, Enrico Lo Verso e Samanta Togni: “Nessun aiuto esterno a Ballando con le stelle” Sono stati Enrico Lo Verso e Samanta Togni i protagonisti del talk su Ballando con le stelle 2019 nella puntata di Vieni da me di oggi, lunedì 6 maggio 2019. Ospitati dalla padrona di casa Caterina Balivo, il concorrente (anzi, “ex” concorrente per ora, a meno che sabato sera non venga ripescato) e la ballerina di Ballando hanno ...

Milano. Dalla Caritas Ambrosiana Aiuti alimentari a 18mila famiglie : ... «contiene una pluralità di dimensioni: creatività, ingegno, piacere, economia. È anche e soprattutto condivisione e solidarietà. Come giustamente ci ricorda Milano Food City che inaugura la ...

Roma : Meloni - 'sbagliato litigare su Aiuti alla Capitale' : Roma, 22 apr. (AdnKronos) - "Non si può far finta di voler bene alla Capitale se non si affronta la questione delle questioni: Roma non può essere trattata alla stregua di un piccolo comune. Servono poteri e risorse degni di tutte le grandi capitali europee. È sbagliato litigare sulle norme che aiut

Allarme Oxfam - calati gli Aiuti ai Paesi in via di sviluppo : Allarme di Oxfam per il drastico calo degli aiuti internazionali verso i Paesi in via di sviluppo . In un report diffuso oggi, l'Organizzazione riferisce che, stando agli ultimi dati Ocse, la spesa ...

Trump minaccia dazi da 11 miliardi alla Ue per Aiuti ad Airbus : colpiti Pecorino - Prosecco e olio : Donald Trump è pronto a una nuova ondata di dazi contro l’Europa in risposta agli aiuti della Ue ad Airbus, la rivale di Boeing. È quanto emerge da una dichiarazione dell’ufficio del rappresentante Usa al commercio. Nella lista numerosi prodotti tipici del made in Italy alimentare...

Dalla Sea Eye appello a Muscat : ci Aiuti : 11.16 La Ong tedesca Sea Eye fa appello al premier maltese, Joseph Muscat, perché consenta l'approdo della nave 'Alan Kurdi' che vaga nel Mediterraneo da 5 giorni con a bordo 64 migranti soccorsi al largo della Libia. "Quinto giorno sulla Alan Kurdi. Il tempo peggiora. Speriamo che le menti della politica si calmino presto per fare ciò che è umano. Salvare vite umane. Per favore signor Muscat,ci aiuti", ha twittato la Ong.

'Dieci milioni di euro di Aiuti di Stato' - il caso Anm Napoli alla di Corte giustizia Ue : La Corte di giustizia Ue ha dato avvio oggi alla causa tra l'Inps e l'Azienda Napoletana Mobilità sulla restituzione di sgravi contribuitivi considerati aiuti di stato 'incompatibili con il mercato ...

Decretone - Santanché : “Provvedimento è una supercazzola alla Di Maio. Per dare lavoro Aiutino le imprese” : “Questo provvedimento è una supercazzola alla Di Maio. Per dare lavoro bisogna aiutare le imprese, diminuire tasse, cuneo fiscale e burocrazia. Pensare che ci sono delinquenti e persone condannate non è accettabile. Non si può far tutto in cambio di voti. Diciamo si alla flat tax ma in termine incrementale”. Così Daniela Santanchè dopo il flash mob di Fratelli D’Italia al Senato. Il partito voterà “no” al ...