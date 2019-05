Agricoltura | il caldo risveglia la cimice asiatica

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) Le temperature in rialzo svegliano le cimici, in particolare la specieche già lo scorso anno ha causato danni alle coltivazioni. Gli agricoltori sono già in allarme in tutta la provincia, in particolare nella Bassa Padovana dove si concentra la maggior produzione di frutta, su tutte le mele e le pere, molto gradite dall’insetto alieno. Se il maltempo e le temperature al di sotto della media di questa “maledetta primavera” ha tenuto, fino ad ora, a bada la diffusione delle cimici, Coldiretti Padova ricorda che ci siamo lasciati alle spalle un inverno mite e secco, durante il quale le temperature minime sono scese rare volte al di sotto dello zero. Condizioni ideali dunque per la sopravvivenza delle cimici che hanno svernato in luoghi riparati e protetti. La, poi, ha anche una maggiore resistenza alle basse temperature e riesce a sfruttare ogni anfratto per ...

TV7Benevento : Agricoltura: Coldiretti Padova, il caldo risveglia la cimice asiatica (2)... - TV7Benevento : Agricoltura: Coldiretti Padova, il caldo risveglia la cimice asiatica... - UnoTvnews : Agricoltura e meteo, in arrivo caldo tropicale. Curcio: 'Pronti ad eventuali periodi di siccità' -