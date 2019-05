Agricoltura | Coldiretti Padova | il caldo risveglia la cimice asiatica 2

Agricoltura : Coldiretti Padova - il caldo risveglia la cimice asiatica : Padova, 24 mag. (AdnKronos) - Le temperature in rialzo svegliano le cimici, in particolare la specie asiatica che già lo scorso anno ha causato danni alle coltivazioni. Gli agricoltori sono già in allarme in tutta la provincia, in particolare nella Bassa Padovana dove si concentra la maggior produzi

Maltempo - Coldiretti Lazio : l’Agricoltura regionale “paga un prezzo sempre più caro” : I fenomeni meteo nelle ultime settimane stanno provocando danni all’agricoltura in tutto il Lazio, con campi allagati, strutture rovinate e colture danneggiate, a partire da frutteti e vigneti. Situazione particolarmente difficile in provincia di Latina dove sono state devastate le piantagioni di kiwi e cocomeri, mentre a Viterbo ad essere colpiti sono stati soprattutto gli asparagi, danneggiati dai bruschi sbalzi di temperatura, ma si ...

Agricoltura - Coldiretti : “Il record di export traina la ripresa” : A trainare l’agroalimentare italiano è il record fatto registrare dalle esportazioni che sono salite a 41,8 miliardi di euro nel 2018 con un balzo amento del 47,8% nel decennio. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti a commento del Rapporto Istat sull’andamento dell’economia agricola dal quale si evidenzia che l’Italia è il primo Paese europeo per valore aggiunto agricolo. In un mercato nazionale che fa segnare consumi ...

Agricoltura - Coldiretti : rosa un’azienda su 3 : In Italia quasi un’azienda agricola su 3 (29%) è guidata da donne che hanno portato un profondo apporto in termini di innovazione e sostenibilità all’Agricoltura italiana, oggi il secondo settore per presenza di imprese rosa dopo il commercio. E’ quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati Unioncamere in occasione dell’elezione a Palazzo Rospigliosi a Roma di Floriana Fanizza, agrichef e imprenditrice agrituristica di Fasano (Puglia) ...

Agricoltura - Coldiretti : via libera all’ingresso di 18mila lavoratori stagionali extracomunitari in Italia : Scatta la corsa all’ingresso di 18 mila lavoratori stagionali extracomunitari in Italia sulla base del Decreto Flussi 2019. “Il provvedimento che regola l’arrivo di manodopera straniera in Italia – spiega la Coldiretti – è stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prevede la presentazione fino al 31 dicembre 2019 delle domande telematiche di ingresso attraverso il sistema attivo sul sito del Ministero dell’Interno. La quota ...

Agricoltura - Coldiretti : morto Corrado Barberis padre della sociologia rurale : E’ morto all’età di 90 anni Corrado Barberis, padre della sociologia rurale e presidente honoris causa dell’Insor, Istituto nazionale di sociologia rurale. A darne notizia è la Coldiretti nell’esprimere cordoglio per la scomparsa dello studioso che, tra le altre opere, realizzò il primo Atlante dei prodotti tipici italiani. Nato a Bologna nel 1929 – ricorda la Coldiretti – Barberis ha dedicato la sua vita allo studio delle campagne ...