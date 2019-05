Aeroporto di Fiumicino | 4 passeggeri denunciati per furto

Fiumicino - controlli su furgone sospetto : evacuato il terminal 1 dell’Aeroporto : Il terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino a Roma è stato temporaneamente evacuato ed è interrotta la viabilità sull’anello viario superiore. Il motivo, riferisce l’Ansa, sono dei controlli di sicurezza in corso su un furgone bianco sospetto abbandonato sulla strada davanti al terminal. Per il momento non si registrano disagi ai voli. L'articolo Fiumicino, controlli su furgone sospetto: evacuato il terminal 1 ...

Aeroporto Fiumicino - guasto informatico per Alitalia : partenze rinviate di qualche ora : “Ibm, nostro fornitore di servizi informatici, sta riscontrando seri problemi tecnici che hanno bloccato diverse funzionalità del sito Alitalia e dei sistemi di prenotazione e acquisto online. Vi terremo aggiornati sui tempi di risoluzione del problema. Ci scusiamo per i disagi”. In un tweet la compagnia di bandiera ha annunciato in mattinata i disagi in alcuni aeroporti del centro-sud, e in particolare a Fiumicino, iniziati intorno ...

Aeroporto Fiumicino - disagi per guasto servizi informatici Alitalia : "Ibm, nostro fornitore di servizi informatici sta riscontrando seri problemi tecnici che hanno bloccato diverse funzionalità del sito Alitalia e dei sistemi di prenotazione e acquisto online. Siamo al ...

Aeroporto Fiumicino - blocco del sistema informatico : ritardi e disagi - : Alitalia, su Twitter, ha fatto sapere che "Ibm, il fornitore di servizi informatici, sta riscontrando problemi tecnici". Regolari i voli delle altre compagnie aeree dello scalo

Aeroporto Fiumicino - blocco del sistema informatico : ritardi e disagi : Aeroporto Fiumicino, blocco del sistema informatico: ritardi e disagi Alitalia, su Twitter, ha fatto sapere che “Ibm, il fornitore di servizi informatici, sta riscontrando problemi tecnici". Regolari i voli delle altre compagnie aeree dello scalo Parole chiave: ...

Fiumicino - blocco ai sistemi informatici in Aeroporto : voli in ritardo - stop partenze e imbarchi : Fiumicino, all'eroporto Leonardo da Vinci voli in ritardo e imbarchi bloccati a causa di un problema tecnico riscontrato da Ibm, il fornitore di servizi informatici dell'Alitalia. Il blocco ha ...

Seri danni al sistema informatico di Alitalia : disagi all’Aeroporto di Fiumicino : Un rallentamento nelle partenze dei voli Alitalia si sta registrando all’aeroporto di Fiumicino a causa di un problema tecnico occorso ai servizi informatici della compagnia aerea forniti da Ibm. Regolari tutti gli altri voli delle altre compagnie aeree dello scalo. In sostanza, le difficoltà vengono riscontrate nelle operazioni di check-in on line e nelle prenotazioni dei voli fatte su piattaforma. In una nota Alitalia ha informato i ...

Aeroporto Fiumicino - black out Alitalia : passeggeri registrati con carta e penna - rinviati imbarchi e partenze : “Ibm, nostro fornitore di servizi informatici, sta riscontrando seri problemi tecnici che hanno bloccato diverse funzionalità del sito Alitalia e dei sistemi di prenotazione e acquisto online. Vi terremo aggiornati sui tempi di risoluzione del problema. Ci scusiamo per i disagi”. La compagnia di bandiera ha annunciato così, con un tweet, i problemi al suo sistema informatico, che dall’una di questa notte hanno causato notevoli ...

Aeroporto Fiumicino - blocco del sistema informatico : stop a imbarchi e partenze : Il malfunzionamento sarebbe iniziato all’una della scorsa notte. Tecnici al lavoro e passeggeri bloccati in pista. Voli rinviati e check in fatti con carta e penna

Scomparso in Germania - viene ritrovato cinque mesi dopo nell'Aeroporto di Fiumicino : Più di cinque mesi lontano da casa, parte dei quali passati come senza fissa dimora all'aeroporto di Fiumicino. Ma ieri Andrè G., ufficialmente "Scomparso" dall'8 gennaio scorso, è tornato in Germania, in compagnia della mamma e della zia. Storia singolare, ma per fortuna a lieto fine, quella di questo 36enne allontanatosi da casa nel novembre 2018 e di cui i familiari non avevano più notizie dall'inizio dell'anno, data ...

Aeroporto Fiumicino - de Carolis : "Leonardo è d'ispirazione. Come lui ricerchiamo eccellenza" : A Fiumicino le celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci , artista, ingegnerie, genio che rappresenta l'eccellenza tipicamente italiana. Molti i suoi studi e le sue ...

Aeroporto Fiumicino - omaggio al genio di Leonardo e alle opere sul volo : ... che negli ultimi anni grazie alla "cura Atlantia" è diventato l'hub in assoluto più apprezzato dai passeggeri nel mondo occidentale secondo le rilevazioni ufficiali di Airport Council International.

Aeroporto Fiumicino - omaggio al genio di Leonardo e alle opere sul volo : L'Aeroporto Leonardo da Vinci si trasforma in un inno al genio , all'artista-inventore di cui porta il nome, nel cinquecentenario della sua morte , simbolo dell'eccellenza italiana che lo stesso ...

Adr : Castellucci - 'stiamo lavorando per sviluppo Aeroporto Fiumicino' : Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Stiamo lavorando con Enac per preparare un piano di sviluppo dell'aeroporto di Fiumicino che rispetti i vincoli ambientali, senza occupare e consumare nuovo suolo, che tenga conto del rapporto economico e delle tariffe aeroportuali". L'Ad di Atlantia, Giovanni Castellucci