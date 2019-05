ABC ci sta ripensando | la campagna social per salvare Whisky Cavalier funzionerà?

Grey’s Anatomy e Station 19 : ABC annuncia una novità sul crossover : Grey’s Anatomy e Station 19, in arrivo un crossover alla settimana Proprio alla vigilia degli ultimi episodi di Grey’s Anatomy e Station 19, la presidente della ABC Entertainment ha fatto un importante annuncio riguardante la programmazione della prossima stagione televisiva. In occasione della cerimonia Upfront, tenutasi a New York nella notte tra martedì e mercoledì, Karey Burke ha comunicato che a partire da gennaio 2020 le due ...

Una seconda stagione di Whisky Cavalier su un’altra rete dopo la cancellazione di ABC e la delusione di cast e fan? : Da quando Whisky Cavalier è stata cancellata dopo una sola stagione da ABC, le proteste del pubblico si sono fatte sentire con forza sui social, insieme alla delusione del cast della serie. Un prodotto nuovo, fresco, diverso dai soliti dramas tanto popolari su ABC, con un cast interessante e volti noti al grande pubblico per precedenti serie di successo (Scott Foley reduce da Scandal, Lauren Cohan da The Walking Dead) non ha ottenuto la ...

Upfront 2019 : ABC prepara un universo condiviso tra Grey’s Anatomy e Station 19 : Upfront 2019: ABC e Krista Vernoff costruiranno un universo condiviso tra Grey’s Anatomy e Station 19? L’idea è quella di realizzare un crossover ogni settimana. Quando la settimana scorsa ABC ha rinnovato Grey’s Anatomy per due stagioni e Station 19 per una terza stagione, con Krista Vernof (showrunner di Grey’s) come showrunner, tutti pensavamo ci fosse qualcosa sotto. E avevamo ragione: Qui trovi tutte le notizie dagli ...

Upfront 2019-20 ABC : A Million Little Things resta dopo Grey's Anatomy - The Rookie la domenica sera. ABC non rivoluziona il palinsesto : Update 14 Maggio ore 16:00 ABC ha annunciato il proprio palinsesto autunnale nel solco della tradizione: pochi cambiamenti sostanziali e tre novità al debutto in autunno come per NBC e FOX. La seconda stagione di The Rookie si sposta la domenica sera alle 22 dopo tre ore dedicate a show e reality, American Housewife raggiunge Fresh off the Boat al venerdì, A Million Little Things resta nella spazio post Grey's Anatomy con Station 19 che ...

Palinsesto ABC 2019/20 : The Rookie alla domenica - Station 19 in midseason : Palinsesto ABC 2019/20 – poche variazioni, A Million Little Things resta al giovedì, The Rookie si sposta. Stumptown, mixed-ish e Emergence debutteranno in autunno. Palinsesto ABC 2019/20 – ABC è il terzo canale a rivelare i palinsesti della stagione televisiva 2019/2020 (dopo NBC e FOX). ABC terrà i gli upfronts nel pomeriggio di oggi (in nottata in Italia), e lì rilascerà i trailer delle nuove serie tv. Qui trovi tutte le notizie ...

ABC rinnova Grey’s Anatomy per due stagioni - Station 19 e How To Get Away With Murder : Upfront 2019: ABC rinnova Grey’s Anatomy per due stagioni, Station 19 per una terza e How To Get Away With Murder per una sesta. Il TGIT resterà intatto anche nella prossima stagione televisiva. Il canale ha appena annunciato il rinnovo di Grey’s Anatomy per ben due stagioni, la sedicesima e la diciassettesima, e la protagonista Ellen Pompeo sarà presente in entrambe, avendo esteso il contratto firmato l’anno scorso. Krista ...

Pamela Sue Martin - che ha interpretato Nancy Drew nella serie ABC - sarà guest star nel pilot The CW : Notizie serie tv 6 aprile: Pamela Sue Martin, la Nancy Drew della serie ABC del 1977 sarà guest-star nel pilot su Nancy Drew di The CW The CW ha annunciato che il suo pilot su Nancy Drew, ancora senza titolo, avrà un volto familiare per i fan del personaggio. Pamela Sue Martin infatti sarà guest-star del pilot della serie The CW. L’attrice ha interpretato il personaggio di Nancy Drew nella serie “Nel tunnel dei misteri con Nancy Drew ...