A rischio l’accuratezza delle previsioni meteo | indietro di decenni per l’avvento della

(Di venerdì 24 maggio 2019) L’arrivotecnologia 5G potrebbe compromettere l’accuratezza, riportandoledi 40 anni: lo ha dichiarato il direttoreNational Oceanic and Atmospheric Administration durante un’audizione al Congresso statunitense. Secondo Neil Jacobs, la frequenza a 23 Gigahertz, alla base del 5G, è troppo vicina a quelle usate dai microsatelliti per misurare la quantità di vapore acqueo in atmosfera, e potrebbe di conseguenza interferire: “In base ai piani attuali per l’implementazione del 5G i nostri satelliti potrebbero perdere approssimativamente il 77% dei dati, riducendo la capacità di previsione del 30%. Se si guardanel tempo a quando le nostreerano il 30% meno accurate di oggi si arriva intorno al 1980. Questo porterebbe ad una diminuzionesull’andamento degli uragani di due o tre ...

