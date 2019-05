A Milano il Concorso Nazionale Poetico dedicato ad Alda Merini

Concorso per 15 educatori professionali a Bari e per infermieri a Varese e Milano : Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, numero 31 del 19 aprile 2019, è stato pubblicato un bando di Concorso per selezionare 15 educatori professionali. Il termine per inviare la propria candidatura è il 20 maggio alle ore 23:59. L'ospedale Humanitas ricerca figure professionali da inserire con la mansione di infermiere ambulatoriale e con la mansione di infermieri nel reparto degenze. Sul sito di Humanitas non è indicata una data ...

Airbus : squadra del Politecnico di Milano selezionata tra le finaliste del concorso Fly Your Ideas : Move-ez, la squadra del Politecnico di Milano con il progetto Swan – Smart Wheelchair è una delle sette squadre selezionate a livello mondiale dagli esperti di Airbus per partecipare alla fase finale del concorso internazionale Fly Your Ideas 2019, che invita gli studenti a sviluppare progetti innovativi nei settori chiave dell’industria aerospaziale: Elettrificazione, Servizi Dati, Sicurezza Informatica, Internet of Things (IoT), ...

Concorso biologo a Milano e Reggio Calabria - farmacista a Genova : Ancora aperti tre bandi per la partecipazione alle selezioni e concorsi per la professione sanitaria di biologo e farmacista. I bandi sono stati pubblicati dalla Fondazione IRCSS -Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dal Grande Ospedale - Bianchi - Melacrino - Morello di Reggio Calabria, per il ruolo di biologo, e dall'Ente Ospedaliero di Genova (farmacista). Due concorsi per biologo La Fondazione IRCSS -Istituto Nazionale dei Tumori di ...