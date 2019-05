500 Miglia Indianapolis 2019 | senza Alonso se la giocheranno Pagenaud | Power | Rossi e

oasport

(Di venerdì 24 maggio 2019) Tutto è pronto per la gara più veloce del mondo. Sull’Motor Speedway, infatti, siamo ai nastri di partenza della 103esima edizione della corsa sull’ovale dell’Indiana dove le vetture volano a medie pazzesche ed i muretti sono sempre un rischio clamoroso. Si correrà domenica dalle ore 18.19 italiane, come sempre in concomitanza con il weekend del Memorial Day. Mancherà, com’è ben noto, Fernandoche non è stato in grado di qualificarsi per la gara ma i grandi protagonisti saranno numerosi. Davanti a tutti partirà il francese Simon(Penske), uno dei piloti più forti ed esperti in questo tipo di ovali con la pole conquistata a 370.156kmh. Assieme a lui in prima fila vedremo gli statunitensi Ed Carpenter (ED Carpenter Racing) e Spencer Pigot (ED Carpenter Racing). Di particolare attenzione, nella seconda fila, il vincitore della scorsa ...

Caterinadiiorgi : I favoriti per la vittoria alla 500 Miglia di Indianapolis 2019 - stuckjes : I favoriti per la vittoria alla 500 Miglia di Indianapolis 2019 - motoblog : I favoriti per la vittoria alla 500 Miglia di Indianapolis 2019 -