280 milioni per l’Universiade | un’occasione unica di rilancio per Napoli

Auto blu - shopping del governo : in arrivo 8.280 vetture per 168 milioni di euro : ROMA - Nuova 'abbuffata' di Auto blu in arrivo per il governo del cambiamento. E il primo commento è quello del leader 5Stelle e vicepremier Luigi Di Maio: 'Oggi abbiamo letto una notizia che parla di ...

In arrivo 8280 auto blu e grigie per una spesa complessiva di 168 milioni di euro : Tra auto blu e grigie il Governo fa spesa di motori. Secondo Il Messaggero, e stando a quanto emerge dai bandi della Consip, sono in arrivo 8.280 veicoli per una spesa di 168 milioni di euro, tutto questo mentre si moltiplicano gli allarmi per la mancata crescita economica in Italia. Come spiega il quotidiano romano saranno 7900 auto grigie e 380 vetture blu, per una spesa, rispettivamente, di 120 e 48 milioni di euro.Il bando per il noleggio di ...

Mbappè Real Madrid - Florentino Perez prepara 280 milioni per l’affare : MBAPPE’ Real Madrid – Duecentottanta milioni di euro. A tanto ammonta, secondo quanto scrive France Football, la cifra che il Real Madrid offrirà al Paris Saint Germain per Kylian Mbappé nel mercato estivo. Mbappè Real Madrid, Zidane si è messo in moto Zinedine Zidane, da poco tornato sulla panchina dei ‘Galacticos’, ha scelto l’attaccante del […] L'articolo Mbappè Real Madrid, Florentino Perez prepara 280 ...

