ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2019) Ladello Sport intervista Zdeněk. la prima battuta del mister sul suo futuro è chiara, non ha intenzione di smettere, ma le chiamate ricevute quest’anno non erano buone. Ma lui aspetta. Aspetta di poter rientrare nel giro e trovare la panchina giusta, ma questo campionato non gli è piaciuto. «Sono 8 anni che la lotta scudetto finisce troppo spesso».boccia l’anno di CR7, in realtà definisce la sua stagione un po’ peggio di Quagliarella. Uno smacco per il calciatore numero uno al mondo. Ma il mister spiega che non ha fatto fare nessun saltoJuve, anzi senza di lui avevano fatto due finali di Champions. Nessuna critica diretta al campione, ma il dubbio che forse il suo acquisto non sia stato proprio un successo per i bianconeri. Manon risparmia nessuno e ce n’è anche per il. «Midi più daldi Ancelotti, ma ...

SSCNapoliNews : Zeman alla Gazzetta: «Mi aspettavo di più dal Napoli, ma aprire un nuovo ciclo non è facile» - EugenioSarto : Con tutte quelle sigarette lì, son sicuro che alla fine arriverà Zeman! ????????????????????????@Jurgen__K - peppetara : @tuttosport Alla fine arriverà Zeman...?????? -