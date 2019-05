Zazzaroni smentisce le voci di Guardiola alla Juve | “La verità è che non è mai passato a

ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2019) “Sarri Brexit” ha titolato questa mattina il Corriere dello Sport, continuando a puntare sul tecnico toscano come prima scelta dellantus per il dopo Allegri. Dopo che in mattinata l’Agi ha rilanciato la notizia dinuovo allenatore bianconero, con tanto di cifre di ingaggio e data della presentazione, il direttore del CorSport Ivannon ha fatto retromarcia. Su Twitter ha confermato la posizione del giornale e la convinzione che lesusiano infondate. Laè che “ieriera a Abu Dhabi“ è stato il primo messaggio. In un pezzo sul Corriere online precisa “Laè chenon è a Milano, non ci è mai. È ad Abu Dhabi a godersi qualche giorno di vacanza e non è escluso che proprio negli Emirati incontrerà i proprietari del City per discutere probabilmente di un prolungamento del contratto o, magari di un ...

