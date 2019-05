Yankee go home! Testaccio dal cuore romanista con De Rossi e contro Pallotta

huffingtonpost

(Di giovedì 23 maggio 2019) Uno stencil grande, con un messaggio chiaro e diretto: “go”. È apparso a Roma adel tifo. E ritrae Daniele De, che domenica giocherà l’ultima partita con la maglia giallorossa, in un’espressione grintosa. Sopra un messaggio di critica verso il presidente James, americano di Stoneham (Massachusetts). Sotto un messaggio inequivocabile in latino: “In hoc signo vinces”. Sotto questo segno (maglia) vincerai. E il destinatario non può che essere lui: De. Leggi anche... "Torneremo grandi insieme, Daniele. Sarai per sempre mio fratello di campo" Una dichiarazione d’amore, l’ennesima, verso il capitano che ha indossato la maglia della Roma ben 18 anni. Ma che, dopo la partitail Parma, ...

