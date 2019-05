Wind Tre sta per rinnovare il suo pacchetto di offerte telefoniche

Si riapre il caso dei rimborsi Tim - Vodafone - Wind Tre e FastWeb : a luglio 2019 la verità : Torna abbastanza a sorpresa attuale la questione inerente i rimborsi Tim, Vodafone, Wind Tre e FastWeb. Almeno per quanto concerne le utenze domestiche. Come molti sanno, da un paio d'anni a questa parte si discute tanto della scelta da parte dei gestori di introdurre la fatturazione a 28 giorni per alcuni mesi qui in Italia, al punto che le varie autorità hanno successivamente costretto le stesse compagnie telefoniche a fare un passo indietro ...

Nessuno escluso dalle rimodulazioni Vodafone - TIM - Wind e Tre da giugno 2019 : tante offerte coinvolte : Sarà un'estate minata e ricca di insidie quella che ci apprestiamo a toccare con mano per quanto riguarda le rimodulazioni Vodafone, TIM, Wind e Tre. Aumenti per tutti, tranne con Iliad, ma anche il rischio di potenziali truffe come abbiamo avuto modo di riscontrare nella giornata ieri. Nel corso delle ultimissime settimane sono emerse indicazioni importanti per il pubblico da parte dei vari operatori. In alcuni casi le offerte coinvolte sono ...

Rimodulazioni operatori mobili : cosa accade per TIM - Wind - Tre e Vodafone nei prossimi mesi : Le Rimodulazioni da parte degli operatori mobili sono l’incubo di chiunque sottoscriva un’offerta per la propria linea, e purtroppo sembrano essere diventate quasi una costante piuttosto che un evento singolare. Nei prossimi mesi i maggiori leggi di più...

Ecco le rimodulazioni di TIM - Vodafone - Wind e Tre in programma per l’estate 2019 : L'estate si avvicina e la stagione più calda dell'anno sarà caratterizzata da diverse rimodulazioni da parte di TIM, Vodafone, Wind e Tre L'articolo Ecco le rimodulazioni di TIM, Vodafone, Wind e Tre in programma per l’estate 2019 proviene da TuttoAndroid.

Nuovi smartphone disponibili a rate con Wind e Tre : OPPO Reno - Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Pro : Wind e Tre annunciano la disponibilità di Nuovi smartphone acquistabili a rate, come OPPO Reno, Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Pro. L'articolo Nuovi smartphone disponibili a rate con Wind e Tre: OPPO Reno, Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Rabbia Iliad contro rimodulazioni TIM - Vodafone e Wind Tre : ci mette la faccia : Non teme di dire le cose come esattamente le pensa: Benedetto Levi, CEO di Iliad, si scaglia contro le rimodulazioni da poco apportate da tutti i maggiori provider di telefonia fissa e mobile nazionali (solo per citare le ultime in ordine di apparizione, vi invitiamo a leggere i nostri articoli relativi alle modifiche unilaterali di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia). Puntuali come la primavera, per citare le parole utilizzate dal dirigente, ...

Secondo OpenSignal TIM e Vodafone sono migliori di Wind - Tre e Iliad : L’ultimo rapporto di OpenSignal sul livello di esperienza fornito dai principali operatori mobili italiani mette in risalto un importante distacco tra TIM e Vodafone rispetto a Wind, Tre e Iliad in termini di disponibilità della rete 4G, esperienza video, prestazioni in download e upload e latenza. L'articolo Secondo OpenSignal TIM e Vodafone sono migliori di Wind, Tre e Iliad proviene da TuttoAndroid.

Quale operatore rimodula di più le offerte? Ecco i dati su Vodafone - TIM - Wind - Tre e Iliad : Quali operatori hanno fatto più rimodulazioni delle loro offerte telefoniche mobili negli ultimi tempi? Analizziamo il comportamento di TIM, Vodafone, Wind, Tre, Iliad e dei vari operatori virtuali. L'articolo Quale operatore rimodula di più le offerte? Ecco i dati su Vodafone, TIM, Wind, Tre e Iliad proviene da TuttoAndroid.

Non convince il regalo dopo le rimodulazioni Wind di giugno 2019 : tre punti da trattare : Da alcuni giorni a questa parte tengono banco le rimodulazioni Wind. Oltre al fatto che a partire dal mese di giugno assisteremo ad alcuni aumenti, con cui ad esempio specifiche Wind Smart costeranno circa 2 euro in più (potete approfondire con il nostro articolo di ieri), bisogna ricordare a tutti che tra un mese esatto dovremo fare i conti con costi extra. Basti pensare quelli riguardanti l'utilizzo di giga extra qualora dovessimo esaurire ...

Dal 13 maggio disponibile Honor 20 Lite con promozioni Wind e Tre in Italia : In questi giorni si parla moltissimo qui in Italia del cosiddetto Honor 20 Lite. Merito del suo recente arrivo nel nostro Paese e nel resto d'Europa, come avrete avuto modo di notare tramite il nostro articolo della scorsa settimana. Puntuali, però, oggi 13 maggio sono scattate le prime offerte Wind e Tre che consentono di portarsi a casa il dispositivo a rate. In alcuni casi è prevista l'associazione con un piano tariffario, in altri invece si ...

Wind-Tre sospende sms su risarcimenti per malasanita` : 'Un grave malessere della societa`' : In questi ultimi giorni, mentre erano regolarmente al lavoro, molti medici hanno ricevuto degli sms pubblicitari da alcuni studi legali che invitavano a richiedere della valutazioni "senza costi" per eventuali risarcimenti per casi di malasanità. Gran parte delle comunicazioni recavano il nome di SportelloLegaleSanità, accompagnato da un numero verde da contattare. Il testo del messaggio in questione era il seguente: "Credi di aver diritto a un ...

Ecco i nuovi smartphone disponibili a rate con Wind e Tre : Da domani, lunedì 13 maggio 2019, il portafoglio di smartphone di Wind e Tre si arricchirà di diversi nuovi modelli di fascia media L'articolo Ecco i nuovi smartphone disponibili a rate con Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità di Wind e Tre di maggio : nuove offerte e smartphone in offerta : Sono diverse le novità che riguardano le offerte e i piani pensati dai popolari operatori Wind e Tre. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Ecco le novità di Wind e Tre di maggio: nuove offerte e smartphone in offerta proviene da TuttoAndroid.

Tre sta per accogliere quattro nuovi smartphone - Wind prosegue la campagna Wind Family : Tre sta per accogliere nel suo listino quattro nuovi smartphone Android appena presentati, mentre Wind prosegue con la sua campagna Wind Family, proponendo l'offerta convergente ai già clienti di linea fissa o mobile. L'articolo Tre sta per accogliere quattro nuovi smartphone, Wind prosegue la campagna Wind Family proviene da TuttoAndroid.