Vortice mediterraneo nel weekend

retemeteoamatori

(Di giovedì 23 maggio 2019) Pare ormai confermata l’arrivo di una nuova perturbazione nel. Avremo infatti la risalita di una depressione mediterranea dal nord Africa Sabato e Domenica sul Tirreno portando piogge e temporali soprattutto al Centro-sud. pressione al suolo tra Domenica-Lunedì notte Sabato vedrà ancora tanta variabilità al Nord e nelle interne del centro. Al sud si faranno sentire gli effetti della nuova perturbazione con piogge e temporali tra Sicilia e Sardegna. Piu’ soleggiato altrove. accumuli pluviometrici per Sabato Domenica sarà la giornata peggiore con la formazione deldepressionario sul Tirreno che porterà piogge diffuse al Centro-sud spcie sul lato Tirrenico. Il nord italia rimarrà ai margini di questa fase perturbata seppure non mancheranno temporali o acquazzoni pomeridiani dalle Alpi in scesa nelle zone pedemontane. Temperature in netto ...

RobRe62 : Le #previsioni di @3BMeteo per il weekend. - patsavarese : 'Domenica sarà probabilmente la giornata peggiore per il Centrosud, con nubi diffuse, piogge sparse e locali tempor… - lifegate : Le #previsioni di @3BMeteo per il weekend. -