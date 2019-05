Volley | UFFICIALE | Ivan Zaytsev rimane a Modena Lo Zar firma un rinnovo fino al 2023

Volley mercato - ufficiale : Rychlicki è il nuovo opposto della Lube : Non è sicuramente la prima scelta per la Lube Civitanova fresca di scudetto e Champions, ma resta un gran colpo quello messo a segno dal DS Cormio. A breve distanza dall'annuncio dello stop delle trattative con Ivan Zaytsev, la società marchigiana ha fatto immediatamente trapelare la notizia che il nuovo giocatore messo sotto contratto è Kamil Rychlicki . Il ripensamento dello Zar Questa mossa di mercato è figlia di un retroscena quasi da ...

Volley - UFFICIALE : Andrea Giani allenerà Modena! Il grande ritorno sulla panchina dei Canarini - Zaytsev rimane? : Andrea Giani è il nuovo allenatore di Modena Volley, l’annuncio UFFICIALE è stato dato in mattinata dalla stessa società che si affiderà così al 49enne campano per la prossima stagione. Uno dei simboli della Generazione dei Fenomeni, tre volte Campione del Mondo e tre volte medagliato alle Olimpiadi, ha sposato la causa dei Canarini che aveva già allenato nel 2007-2008 quando conquistò la Challenge Cup (il terzo torneo europeo per ...