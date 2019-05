Volley | Ivan Zaytsev rimane a Modena Civitanova | “Non ha mantenuto la firma promessa”

oasport

(Di giovedì 23 maggio 2019)e vestirà la casacca gialla anche nella prossima stagione. L’opposto era in bilico tra i Canarini e, nelle ultime ore la situazione si è chiarita e dunque resterà in Emilia non senza qualche polemica. Lo Zar, infatti, aveva raggiunto un accordo con i marchigiani nei mesi scorsi ma successivamente il giocatore si sarebbe tirato indietro. Il ripensamento dell’uomo simbolo della pallavolo italiana ha fatto imbufalire la Lube che infatti ieri ha risposto con un duro comunicato: “A.S.Lube comunica di aver scelto di interrompere la trattativa con il procuratore dell’atleta, al termine di una settimana durante la quale, improvvisamente, una decisione da tempo presa non è stata confermata con lain precedenza promessa“. L’operazione non è andata in porto in extremis, per il malcontento dei cucinieri ...

