Volley – Colpaccio in attacco della Banca Valsabbina | ingacciata la schiacciatrice

sportfair

(Di giovedì 23 maggio 2019), colpo in: la Millenium Brescia comunica di aver raggiunto l’accordo con lastatunitense Veronica Jones-Perry la stagione 2019-2020. Dallo Utah arriverà la seconda americana del team dopo Symone Speech Nata nel 1997 e alta 183 centimetri, la nuova Leonessa d’America è Veronica “Roni” Jones-Perry, proveniente da West Jordan (stato dello Utah); nei torneiNCAA ha vestito la maglia del college BYU (Brigham Young University) dal 2015 al 2018. In tre campionati ha realizzato 1473 attacchi vincenti e 50 muri, diventando un punto di riferimento importante per le Cougars. Giocatrice dell’annoWest Coast Conference e premiata dall’Americanball Coaches Association, è un’ala completa e delle grandi potenzialità, passata alla pallavolo quasi per caso dopo oltre un decennio di attività come ginnasta, ha ...