Volley | amichevole Italia-Giappone | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di giovedì 23 maggio 2019) Oggi giovedì 23 maggio si giocadimaschile: al PalaPirastu di Cagliari incomincia la stagione della nostra Nazionale, pronta ad affrontare la compagine del Sol Levante in un incontro utile per scaldare le gambe in vista dei prossimi impegni ufficiali. I ragazzi del CT Chicco Blengini scenderanno in campo nel capoluogo sardo in un importante test utile per fare un punto della situazione a settima dall’inizio dell’avventura in Nations League, saranno assenti tutti i big e dunque ci sarà spazio per tantissimi giovani che dovranno cogliere questa occasione per mettersi in mostra. L’opposto Gabriele Nelli, gli schiacciatori Lavia e Raffaelli insieme a Cavuto, i palleggiatori Spirito e Sbertoli, il libero Pesaresi: vedremosapranno comportarsi certi elementi che saranno importanti nel prossimo futuro. Di seguito il calendario ...

UnioneSarda : #Sport #Volley - tutto esaurito a #Cagliari per la doppia amichevole #ItaliaGiappone - palermo24h : Volley, amichevole per l’Aragona in vista dei play off promozione -