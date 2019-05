Vittoria Iacovella | Con i Rompiscatole vi racconto 10 storie vere di

“I rompiscatole” di Vittoria Iacovella - in un libro 10 storie di eroi senza mantello : Ne "I rompiscatole" di Vittoria Iacovella, edito da Risfoglia e patrocinato da UNHCR, dieci storie di giovani e giovanissimi che con le loro vicende ci insegnano la possibilità di ribellarsi e cambiare il mondo. "Non bisogna fare dei giovani eroi solo fenomeni temporanei" sostiene l'autrice in quest'intervista.Continua a leggere