Sono morte di fame! Mamma e due figlie gemelle trovate senza vita in casa

(Di giovedì 23 maggio 2019) Unadi 45 anni e le sue due, 18enni con disabilità cognitiva,statenel loro appartamento in un palazzo popolare a Floridsdorf, alla periferia di Vienna, in Austria. L'autopsia ha rivelato che il decesso, verificatosi almeno 2 mesi fa, è avvenuto per denutrizione. A dare l'allarme è stato un amico di famiglia, preoccupato perché non aveva più sentito da settimane nessuna delle tre. Così, all'alba le forze dell'ordine hanno forzato la serratura dellae rinvenuto i loro corpi. La, una 45enne di origine serba, Vesna M., era riversa sul pavimento, mentre i cadaveri delle due adolescenti erano distesi sul divano.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...