VIDEO Toto Wolff | “La F1 senza Nika Lauda perde il suo cuore e la sua anima”

VIDEO Toto Wolff - GP Cina 2019 : “Oggi eravamo più veloci - Hamilton motivato da Bottas” : E così è arrivata la terza doppietta in altrettante gare di questo Mondiale 2019 di Formula Uno per la Mercedes. Australia, Bahrein e Cina sono state messe in fila dal team di Brackley e Lewis Hamilton, ottenendo la seconda vittoria stagionale, la sesta a Shanghai e la numero 75 in carriera, è tornato ad occupare la vetta della classifica. Una superiorità indiscutibile quella messa in luce dalla W10 nel confronto con la Ferrari, uscita con le ...