VIDEO Tifoso impazzito | strappa la borraccia dalla bocca di Haller al Giro d’Italia!

(Di giovedì 23 maggio 2019) Spesso gli spettatori non hanno rispetto dei ciclisti in gara, a volte sono invadenti e disturbano i corridori proprio nel momento di massimo sforzo. Ricordiamo ad esempio ilche fece cadere Vincenzo Nibali durante l’ultimo Tour de France e i fumogeni accesi durante la recente Milano-Sanremo che hanno portato anche a dei Daspo. Oggi un nuovo episodio è andato in scena in occasione della dodicesima tappa deld’Italia 2019, non durante una fase di gara: l’austriaco Marco, classe 1991 della Katusha, stava comodamente pedalando nel Villaggio di Partenza con unatra i denti quando un esagitato ha cercato dirgliela di! Questo spettatore è riuscito a mettere le mani sullae ha rischiato di fare male all’atleta che fortunatamente ha avuto un’ottima prontezza di riflessi ed è rimasto in sella.si è ...

