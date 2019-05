VIDEO Mattia Binotto F1 | GP Monaco 2019 | “La Mercedes è avanti ma non crediamo ancora al

oasport

(Di giovedì 23 maggio 2019) La prima giornata di prove libere del GP diè andata in archivio e laha dato una nuova dimostrazione di forza, monopolizzando le prime due posizioni con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. La Ferrari ha concluso in terza piazza le PL2 con Sebastian Vettel, evidenziando le solite criticità sulle gomme. Il vantaggio delle Frecce d’Argento è evidente e lo ha ammesso anche il Team Principalai microfoni di Sky Sport. Tuttavia, il tecnico italo-svizzero non vuol gettare la spunta e non crede il Mondiale sia un tabù. ILDIembedit snippet=”adsense-articolo” Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

mattia_bellini : RT @Federugby: ?? #TBT agli inizi della collaborazione tra FIR e i ragazzi dell'Istituto per la Cinematografia e la Televisione R. Rossellin… - pucci_mattia : RT @MoriMrc: Qui vedete i delinquenti che oggi hanno cercato di non farmi parlare a Genova. Solidarietà alle forze dell’ordine e grazie. Il… - lukeygvrl : RT @joskriverbr: ?? Mattia Ferrari via Instagram Stories. -