VIDEO Cristiano Ronaldo visita il box Ferrari al GP Monaco | CR7 nel Principato per

Grande Fratello 16 - Cristiano Malgioglio litiga con Francesca De André : "Sei una pazza totale! Non sei normale!" (VIDEO) : Cristiano Malgioglio, durante la puntata di questa sera del Grande Fratello 16, ha discusso animatamente (eufemismo generoso...) con Francesca De André, una delle concorrenti di quest'edizione del reality show di Canale 5.Uno degli obiettivi per questa puntata di Barbara D'Urso, infatti, era quello di far chiarire Malgioglio e la De André dopo uno scambio di battute particolarmente acceso avvenuto durante la scorsa settimana.prosegui la ...

Festa Scudetto Juventus - Cristiano Ronaldo jr. colpito in testa dalla coppa : la gaffe del papà è tutta da ridere! [VIDEO] : Divertente gaffe di Cristiano Ronaldo durante la Festa Scudetto della Juventus: il campione portoghese colpisce, involontariamente, il figlio con la coppa Nell’ultima gara giocata in casa contro l’Atalanta, la Juventus festeggia la vittoria del suo ottavo Scudetto consecutivo. Un record incredibile, indice di un dominio straordinario nel campionato di Serie A. Dominio rinforzato con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, decisivo ...

VIDEO Cristiano Ronaldo punge Florenzi : “Sei troppo piccolo per parlare” : Di emozioni in campo non se ne sono vissute molte, ma Roma-Juventus ha regalato comunque diversi momenti da ricordare. Tra questi, senza dubbio, il battibecco tra Alessandro Florenzi e Cristiano Ronaldo. Il cinque volte pallone d’oro ha avuto uno “scambio di vedute” con il terzino destro della Roma e, in maniera non troppo simpatica, lo ha sbeffeggiato con un gesto inequivocabile, che significava come il giallorosso fosse ...

Lite Cristiano Ronaldo-Florenzi - il bianconero offende : “sei troppo piccolo per parlare” [VIDEO] : Cristiano Ronaldo ha avuto un faccia a faccia con il romanista Florenzi che non l’ha presa bene: i dettagli Cristiano Ronaldo ha avuto un diverbio durante la gara tra Juventus e Roma con il collega giallorosso Florenzi. Il romanista è stato sbeffeggiato da Cristiano Ronaldo in modo davvero poco elegante: “sei troppo basso per parlare“, ha detto il campione juventino al collega. Forse il calciatore della Juventus è parso ...

Highlights Juventus-Torino 1-1 : VIDEO - gol e sintesi. Cristiano Ronaldo agguanta il pari nel finale. beffa per Mazzarri : Juventus e Torino hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 35^ giornata della Serie A, il derby della Mole si è concluso senza vinti né vincitori. I granata hanno sognato a lungo la vittoria alla vigilia della commemorazione per i Caduti di Superga e hanno accarezzato i tre punti fondamentali in ottica Champions League ma purtroppo sono stati beffati nel finale. Gli uomini di Mazzarri sono passati in vantaggio al 18′ grazie al gol ...

Cristiano Malgioglio con gonna al Grande Fratello : vero significato (VIDEO) : Grande Fratello, Cristiano Malgioglio: gonna in studio, qual è il vero significato? Cristiano Malgioglio ha esibito un look particolare questa sera la Grande Fratello. Ha indossato uno smoking e una lunga gonna di tulle. Un abbigliamento non scelto a caso. L’opinionista ha sempre combattuto contro ogni forma di discriminazione. Questa settimana, al Gf 16, ci […] L'articolo Cristiano Malgioglio con gonna al Grande Fratello: vero ...

VIDEO Inter-Juventus 1-1 : Cristiano Ronaldo risponde a Nainggolan - gli highlights di San Siro : Il 172esimo Derby d’Italia di campionato non ha certo deluso le attese. Nonostante la Juventus abbia già vinto matematicamente lo Scudetto 2018/19 il match di San Siro ha regalato spettacolo e occasioni. Meglio l’Inter nel primo tempo chiuso avanti grazie ad un euro-gol di Radja Nainggolan, quindi nella ripresa è uscita la Juventus che, prima ha raggiunto il pari con il solito Cristiano Ronaldo (giunto a quota 20 gol) quindi sfiora ...

VIDEO Inter-Juventus 1-1 : Highlights - gol e sintesi. Cristiano Ronaldo risponde a Nainggolan - pareggio a San Siro : Inter e Juventus hanno pareggiato per 1-1 nel big match della 34^ giornata della Serie A, il derby d’Italia ha regalato grandi emozioni a San Siro ma nessuno è riuscito a prevalere. I nerazzurri, che conquistano un punto importante in ottica qualificazione alla prossima Champions League, sono passati in vantaggio al 7′ con uno spettacolare destro al volo di Radja Nainggolan al 7′. I bianconeri hanno acciuffato il pareggio al ...

Inter-Juventus - Cristiano Ronaldo pareggia i conti : lo sprazzo di CR7 risveglia i bianconeri [VIDEO] : Cristiano Ronaldo va in gol contro l’Inter, l’attaccante portoghese porta la Juventus sul risultato di 1-1 Ci pensa sempre lui. Cristiano Ronaldo pareggia i conti nella sfida tra Inter e Juventus allo stadio San Siro. Uno sprazzo di CR7 porta in pareggio il risultato, dopo il gol segnato da Radja Nainggolan all’8° del primo tempo. Ecco il video della rete dell’attaccante portoghese: GOAL!!! Cristiano Ronaldo ...

Gf 16 - Francesca De Andrè risponde a papà Cristiano : "Non ha mai fatto nulla per dimostrare amore" (VIDEO) : Francesca De Andrè, da una settimana concorrente del 'Grande Fratello 16', ha risposto a tono alle dure parole del papà Cristiano che ha redatto una diffida formale contro Mediaset per evitare che si parlasse, in casa, dei rapporti burrascosi della loro famiglia: Che schifo. Se c'è una persona che diffama è lui. Ha scritto un libro diffamatorio, pieno di menzogne. Io ho vinto una causa. Non deve inventare delle realtà. A lui piacerebbe ...

Portogallo - Joao Felix firma autografi : Cristiano Ronaldo gli ruba la scena. VIDEO : Il presente e il futuro. In Portogallo sperano che Joao Felix, la nuova stella del Benfica e del calcio lusitano, possa raccogliere un giorno l'eredità di Cristiano Ronaldo. L'addio al calcio dell'...

Vacanze di Pasqua in Croazia per Georgina Rodriguez - la fidanzata di Cristiano Ronaldo tra sensualità e routine di bellezza [VIDEO] : Georgina Rodriguez si rilassa in Croazia, la fidanzata di Cristiano Ronaldo trascorre le Vacanze di Pasqua tra sensualità e routine di bellezza Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sono concessi giorni di relax dopo la vittoria dello Scudetto della Juventus. La coppia è stata avvistata a Dubrovnik in Croazia, dove ha affittato una lussuosa villa sul mare in occasione delle Vacanze di Pasqua. In particolare la fidanzata di CR7 si è ...

Juventus – Il VIDEO di Cristiano Ronaldo impazza sui social - Allegri giustifica il gesto di CR7 : “è deluso” : Il video della reazione di Cristiano Ronaldo dopo la sconfitta contro l’Ajax spopola sul web: l’opinione di Massimiliano Allegri A quasi 48 ore dalla disfatta della Juventus in Champions League è spuntato sui social un video rimasto finora inedito. Il filmato in questione mostra la reazione di Cristiano Ronaldo dopo il triplice fischio dell’arbitro. Un CR7 deluso ed amareggiato si avvia verso gli spogliatoi e guardando la ...

Juventus-Ajax - la reazione censurata di Cristiano Ronaldo dopo l’eliminazione : il clamoroso VIDEO inedito : La Juventus eliminata dalla Champions League, la reazione inedita di Cristiano Ronaldo: il VIDEO del clamoroso gesto del portoghese A quasi 48 ore dalla disfatta della Juventus in Champions League spunta sui social un VIDEO rimasto inedito finora. Il filmato in questione mostra la reazione di Cristiano Ronaldo dopo il triplice fischio dell’arbitro. Un CR7 deluso ed amareggiato si avvia verso gli spogliatoi e guardando la panchina fa ...