VIDEO Charles Leclerc | giro on-board sulla Ferrari a Montecarlo | GP Monaco per il pilota

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Spagna 2019 : “Era normale avere qualche problema con i nuovi pezzi - quindi tutto ok” : Charles Leclerc sorride a metà al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP di Spagna 2019 di F1. Giornata molto difficile, infatti, in casa Ferrari con le Rosse che hanno faticato a ingranare sul circuito del Montmelò e hanno pagato dazio contro le Mercedes che al momento sembrano letteralmente inarrivabili. Le vetture con il Cavallino Rampante riusciranno a risalire in occasione di qualifiche e gara? Charles Leclerc ha concluso a ...

VIDEO Lewis Hamilton - GP Spagna 2019 : “La lotta per il titolo è aperta - anche Charles Leclerc è in lizza” : Lewis Hamilton si mostra sicuro di sé e molto concentrato alla vigilia del quinto weekend del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il cinque volte iridato, secondo nella graduatoria generale ad un punto dal compagno di team Valtteri Bottas, è pronto a raccogliere la sfida, ritenendo che la differenza tra la Mercedes e la Ferrari, contrariamente a quello che hanno detto i risultati delle prime quattro gare, sia minima. Un equilibro che fa credere al ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Spagna 2019 : “Siamo qui per vincere - la macchina è veloce e dobbiamo sfruttarla meglio” : Il monegasco Charles Leclerc sarà tra gli osservati speciali del prossimo GP di Spagna 2019, quinta prova del Mondiale di F1. Sul tracciato iberico l’alfiere della Ferrari, dopo l’errore in qualifica di gara che ha condizionato la sua corsa a Baku (quinto posto), ha voglia di esprimersi al 100% e punta al bersaglio grosso. vincere per ottenere un risultato che ancora gli manca e per dimostrare di essere già un riferimento per la ...

VIDEO Charles Leclerc - giro veloce nel GP Azerbaijan : il ferrarista strappa il punto di bonus : Charles Leclerc ha siglato il giro veloce in gara nel GP Azerbaijan 2019, quarta tappa del Mondiale F1. Il monegasco si è consolato col punto di bonus visto che non è riuscito ad andare oltre il quinto posto finale complice lo schianto in qualifica che lo ha costretto a rimontare sul tracciato di Baku. Il pilota della Ferrari ha acceso la miccia nella parte iniziale del pomeriggio, è balzato anche al comando del Gran Premio sfruttando le gomme ...

VIDEO Incidente Charles Leclerc GP Azerbaijan - le reazioni : tutta la rabbia del pilota Ferrari - John Elkann scuote la testa : Charles Leclerc ha rovinato le qualifiche del GP Azerbaijan andando a sbattere contro il muro all’ingresso di curva 8, un passaggio angusto del tracciato di Baku dove inizia il tratto attorno al castello della capitale. Il pilota della Ferrari, grande favorito per la conquista della pole position, scatterà dalla nona posizione in gara e sarà chiamato a una grandiosa rimonta per riscattare l’errore odierno. Il monegasco ha reagito in ...

VIDEO Incidente Charles Leclerc - Ferrari portata via con il carro attrezzi : Charles Leclerc è stato il protagonista in negativo delle qualifiche del GP Azerbaijan, quarta tappa del Mondiale F1. Il monegasco è andato a sbattere contro il muro in curva 8, ha sbagliato l’ingresso nell’angusta strettoia attorno al castello di Baku e ha distrutto la sua Ferrari. Un grave errore per il giovane pilota che domani scatterà dalla nona posizione e che sarà chiamato a una rimonta in gara. La sua monoposto è stata ...

Formula 1 – Erroraccio di Leclerc in Q2 - il team radio di Charles è severissimo : “sono uno stupido” [VIDEO] : Charles Leclerc non si perdona l’errore compiuto in qualifica a Baku: il team radio del monegasco della Ferrari dopo l’incidente in Q2 Qualifiche amare, amarissime, per Charles Leclerc: il giovane monegasco della Ferrari è finito contro le barriere durante la Q2, dicendo così definitivamente addio alla Q3 e alla possibilità di lottare per la pole position con i suoi rivali. Leclerc, che domani dunque partirà dalla nona ...

VIDEO Charles Leclerc incidente - GP Azerbaijan 2019 : Ferrari distrutta in qualifica a Baku : Charles Leclerc è andato a sbattere contro il muro nelle qualifiche del GP Azerbaijan 2019. Incredibile incidente per il pilota della Ferrari che ha sbagliato l’ingresso curva nell’angusto tratto attorno al castello di Baku, proprio dove pochi minuti aveva sbagliato anche Robert Kubica. Il monegasco, tra i grandi favoriti per la conquista della pole position, aveva realizzato il quinto tempo provvisorio nel Q2 montando le gomme soft ...

VIDEO Charles Leclerc on-board GP Azerbaijan - sfiora i muretti con la Ferrari : che show attorno al castello di Baku : Nel weekend si corre il GP Azerbaijan 2019, quarta tappa del Mondiale F1. Il tracciato di Baku si distingue per il suo suggestivo tratto attorno al castello dove sono presenti curve ad angolo, passaggi molto stretti e la presenza di alcuni muri contro cui si può andare a sbattere al minimo errore. Charles Leclerc ci ha fatto vedere quanto sia difficile quel tratto con una on-board emozionante tra i muretti di Baku alla vigilia del GP Azerbaijan ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Azerbaijan 2019 : “Ho trovato traffico - difficile sapere che passo abbiamo” : Ottimi segnali per Charles Leclerc nelle prove libere del GP di Azerbaijan 2019, valido come quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Il pilota monegasco della Ferrari ha realizzato il miglior tempo nelle FP2, prestazione che fa ben sperare in vista delle qualifiche odierne. Ai microfoni di Sky Sport, Leclerc si è dichiarato soddisfatto, dicendo di avere avuto delle sensazioni positive sul giro secco. Più difficile avere invece delle ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Cina 2019 : “L’ordine di scuderia è stato frustrante ma lo capisco” : Una gara decisamente complicata quella di Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari, reduce dalla delusione della mancata vittoria in Bahrein per un problema tecnico sulla sua ferrari, si è dovuto accontentare del quinto posto nel GP della Cina, terza prova del Mondiale 2019 di F1. Prontissimo al via, superando il compagno di team Sebastian Vettel, Leclerc è stato costretto a cedere la terza posizione al tedesco perchè con un ritmo migliore ...

VIDEO Charles Leclerc furioso nel team radio delle qualifiche in Cina : “Ho commesso un errore - sono stato uno stupido!” : Che Charles Leclerc sia un talento è chiaro a tutti e probabilmente questo li si comprende anche dalla sua mentalità vincente. Lascia infatti quasi basiti la reazione del pilota monegasco della Ferrari, dopo aver concluso le qualifiche del GP della Cina (terza prova del Mondiale 2019 di F1) in quarta posizione alle spalle anche del compagno di squadra Sebastian Vettel per pochi centesimi. Il pilota del Principato si sfoga nel team radio, ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Cina 2019 : “Ero veloce - ma ho fatto un errore all’ultimo giro” : Quarto posto per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc nelle qualifiche del GP della Cina, valido per il Mondiale di Formula 1: “Noi ci crediamo di sicuro, ma non sarà facile contro una Mercedes che è forte di sicuro. Ero molto veloce, però nell’ultimo giro ho fatto un errore, non sono molto contento oggi“. LA VIDEO INTERVISTA A Charles Leclerc roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Cina F1 2019 : “Tutto sotto controllo - devo lavorare sul bilanciamento. Domani al top” : Giornata difficile per Charles Leclerc che si è dovuto fermare durante le prove libere 2 del GP di Cina 2019 a causa di problemi al sistema di raffreddamento della sua Ferrari. Il monegasco, reduce dalle criticità riscontrate sulla sua Rossa in Bahrein quando era lanciato verso il successo, ha comunque minimizzato e si rivela ottimista per il prosieguo del weekend a Shanghai dove andrà in scena la terza tappa del Mondiale F1: “Il problema ...