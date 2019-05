VIDEO Casco Charles Leclerc | la dedica al papà e a Jules Bianchi per il GP Monaco

MotoGp – In Texas un nuovo e ‘legnoso’ casco per Marquez : Marc celebra il Gp delle Americhe [FOTO E VIDEO] : Marc Marquez celebra con il nuovo casco il Gp delle Americhe: ecco il ‘legnoso’ copricapo del pilota spagnolo della Honda Marc Marquez pare non avere rivali in occasione del Gp delle Americhe. Il pilota spagnolo, campione del mondo in carica, parte da favorito anche in questa stagione sul circuito di Austin. Per celebrare una delle piste in cui la sua forza si palesa in maniera eloquente, Marquez indosserà per tutto il weekend ...