Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Le indagini proseguono nel massimo riserbo. Le poche indiscrezioni, riportate da ''La Stampa'' nelle ultime ore, fanno emergere un pauroso sospetto: secondo gli inquirenti undi unain provincia diavrebbe approfittato del suo ruolo per arrivare ad averecarnali con alcune studentesse, tutte. L’aspetto che rende ancora più inquietante la vicenda è che già in passato la stessa accusa si era abbattuta su quell'uomo, di circa cinquant'anni. Infatti una decina di anni fa il professore era stato al centro di un procedimento giudiziario molto simile, quando lavorava in unamedia della Val Sesia. Il precedente: le accuse di molestie al professore risalenti ad una decina di anni fa All'epoca tutto era cominciato con una serie di voci e sospetti che giravano nell'ambiente scolastico: qualcuno aveva accennato a molestie nei confronti ...

vincecamaggio : Vercelli, rapporti con le alunne minorenni: indagato un insegnante di scuola superiore -