Mai riconosciuto dal padre! 84enne eredita i beni dopo 71 anni (Di giovedì 23 maggio 2019) Per vedersi assegnare la legittima eredità paterna, ne ha dovuto aspettare davvero tanti di anni il signor A. L., veneziano di 84 anni, mai riconosciuto dal padre naturale. Per lui ci sono voluti ben 71 anni dalla morte del genitore perché un Tribunale sentenziasse che il testamento lasciato dal padre è nullo e che una parte del lascito va anche a lui. L'uomo ha sempre saputo chi fosse il genitore che però è morto nel 1948 senza mai volerlo riconoscere lasciando così ad una infanzia di povertà. Il genitore, un commerciante veneto, del resto non si è mai sposato né ha avuto altri figli, e alla sua morte quindi ha lasciato tutta l'eredità ad una sorella. I beni, rappresentati ora da una serie di appartamenti nel centro storico di Venezia e quindi di grande valore, sono attualmente in mano ai figli della donna e hanno scatenato una battaglia legale.



