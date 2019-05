Vela – Tra pochi giorni la 45ª edizione de La Cinquecento | tutto pronto al Circolo

Vela - GC32 Racing Tour : nuova partnership tra Omega e Alinghi : Omega e Alinghi si uniranno in una nuova partnership in vista della stagione agonistica della Vela che è alle porte Omega e Alinghi hanno unito le forze per una nuova partnership alla vigilia dell’inizio della stagione agonistica del GC32 Racing Tour a Villasimius. La prestigiosa manifattura orologiera svizzera ha dimostrato in oltre 25 anni un forte impegno nel mondo della Vela, che ora proseguirà con passione a fianco di Alinghi ...

Sea Watch - Becchi sVela l'autogol della magistratura sui migranti : il sospetto elettorale sui pm : Chi decide la politica dell' immigrazione in Italia? Il governo o la magistratura? La domanda, viste le vicende degli ultimi giorni, non è retorica, né peregrina. La procura di Agrigento ha, anche per la Sea Watch, agito di nuovo forzando la mano, disponendo il sequestro della nave allo scopo di far

Il Segreto - trame all'1 giugno : Gracia diventa mamma - Antolina sVela il passato di Elsa : La telenovela iberica "Il Segreto", scritta da Aurora Guerra, non manca mai di riservare sorprese ai telespettatori. Dalle anticipazioni della prossima settimana si apprende che finalmente Gracia Hermosa metterà al mondo la sua bambina, anche se il parto avverrà lontano da Puente Viejo. La malvagia Antolina, stanca dell'ingombrante presenza di Elsa nella sua vita, farà una rivelazione spiazzante sul passato della sua rivale: l'ex ancella, ...

I primi poster di Stranger Things 3 riVelano i nuovi volti dei personaggi e il “ruolo” di Billy e Will (video) : L'estate è alle porte e i primi poster ufficiali di Stranger Things 3 scandiscono il tempo che separa i fan dalla visione dei nuovi episodi. Il 4 luglio prossimo Netflix catapulterà i suoi abbonati nella calda estate di Hawkins per la prima volta e questo non è solo sinonimo di cambiamento ma anche di novità importanti negli stessi rapporti umani. I primi poster di Stranger Things 3 rilasciati qualche ora fa sono stati accompagnati dal primo ...

Vela - Europei Laser 2019 : ottima partenza di Giovanni Coccoluto - sesto tra gli Standard. Nel Radial azzurre in difficoltà : Si sono aperti con le prime regate di qualificazione gli Europei Laser 2019, appuntamento di primo piano del calendario velistico internazionale che andranno in scena questa settimana nelle acque lusitane di Porto. La rassegna continentale presenta quest’anno un campo partenti di assoluto valore e come di consueto sono presenti anche atleti non Europei iscritti alla categoria open. La spedizione azzurra si presenta al via con modeste ...

Matteo Renzi - Senaldi sVela il piano di guerra dell'ex premier contro sinistra e governo : È cocciuto come un mulo e ama vendicarsi, anche quando non gli converrebbe. Questi sono i due pregi di Matteo Renzi. In molti si sono convinti che l' uomo non voglia andare a elezioni presto perché perderebbe molto del proprio potere, visto che i parlamentari del Pd devono il seggo a lui, che li ha

Vela - Europei 49er 2019 : titoli continentali a Gran Bretagna ed Olanda - Nuova Zelanda e Brasile si impongono tra gli open : Si sono conclusi con la settima e ultima giornata di regate gli Europei 49er 2019, competizione del calendario velistico internazionale che ha radunato a Weymouth (Gran Bretagna) le stelle della disciplina olimpica. L’appuntamento ha visto in gara anche equipaggi non Europei, che hanno partecipato nella categoria open conquistando il successo sia in campo maschile, sia al femminile. La spedizione azzurra ha deluso le aspettative non ...

Il “giallo della balestra” e le nuove riVelazioni : “Setta gotica ossessionata dal sesso con leader manipolatore” : È stato ribattezzato “il giallo della balestra” e dai particolari che emergono la storia sembra destinata a sconvolgere sempre di più l’opinione pubblica tedesca. Quattro ragazze sono state trovate morte, a pochi giorni di distanza. Le prime due in una stanza d’albergo a Passau, insieme a un uomo: secondo quanto ricostruito, sarebbe stata una di loro, Farina Caspari, ad ammazzare con una balestra Torsten Weiss e Kerstin ...

Elettra Lamborghini - la verità che non ti aspetti dal giudice di The Voice : che cosa ha riVelato : Elettra Lamborghini, bolognese, figlia d'arte e giudice del talent di Raidue The Voice, si confida al Fatto Quotidiano. Appare decisamente irritata quando le vengono poste domande di politica e di cultura (non sa chi è Tognazzi) ma alla fine si rilassa parlando dei suoi sogni. "Sono sempre stata la

Marettimo - una barca a Vela carica di droga. La Finanza sequestra 5 tonnellate di hashish : Il carico recuperato vale 50 milioni di euro. L'imbarcazione era partita dal Marocco, in manette tre cittadini turchi

Tempesta d’amore anticipazioni : il tranello sVelato e il pericolo : anticipazioni Tempesta d’amore, prossima settimana: Jessica fa una confessione Jessica cercherà ancora di allontanare Romy e Paul nelle puntate della prossima settimana di Tempesta d’amore. La ragazza farà di tutto per mettere in cattiva luce la rivale in amore e far credere al fratello di Alicia che Romy sta cercando di mettere in pericolo la sua gravidanza. Nelle puntate dal 19 al 25 maggio di Tempesta d’amore, Paul ...

Octopath Traveler - sVelati i requisiti di sistema - il gioco utilizzerà la tecnologia Denuvo : Square Enix ha rivelato, tramite la pagina Steam del negozio, che Octopath Traveler utilizzerà la tecnologia anti tampering Denuvo. Inoltre, l'editore ha anche rivelato i requisiti di sistema del PC ufficiale del gioco.Secondo le specifiche, i giocatori avranno almeno bisogno di un AMD FX-4350 o un processore Intel Core i3-3210 con 4 GB di RAM e un AMD Radeon R7 260X o una NVIDIA GeForce GTX 750 per poter giocare con 30fps a 1280 × 720 con le ...

La mia musica - Stefano Fisico a Blogo : "La mission? Il racconto - l'empatia - sVelare aspetti del cantante che normalmente non si trattano" : Dopo il successo del primo format televisivo “Mara Impara - La nuova musica”, andato in onda su Sky Uno lo scorso autunno, Billboard Italia si mette di nuovo in gioco con una produzione originale per dar voce agli artisti: “La mia musica”.Il nuovo programma andrà in onda su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) ogni sabato pomeriggio alle ore 16.00, a partire da domani, sabato 18 maggio, e racconterà attraverso un’intervista ...

Il reboot di Beverly Hills 90210 non sarà come sembra - sVelata la trama : “Un finto reality sulle nostre vite” : Il reboot di Beverly Hills 90210 è stata una delle principali attrazioni degli Upfronts di Fox, la presentazione dei prossimi palinsesti autunnali della rete avvenuta a New York. Tutti i protagonisti, meno Shannen Doherty, hanno partecipato all'evento promozionale per il lancio della nuova serie ispirata al cult degli anni Novanta, attesa il 7 agosto su Fox negli Stati Uniti. Ma nonostante il debutto non sia così lontano, si fa ancora molta ...