Vela | Medemblik Regatta 2019 | Flavia Tartaglini scivola in terza posizione | continua la

Vela – Medemblik Regatta : Flavia Tartaglini in testa negli RS : X femminili : Primo giorno di regate alla Medemblik Regatta , Flavia Tartaglini in testa negli RS:X femminili Inizio con il botto da parte dell’azzurra Flavia Tartaglini (SV Guardia di Finanza) alla 35esima edizione della Medemblik Regatta in corso di svolgimento a Medemblik , in Olanda. L’atleta delle Fiamme Gialle piazza due primi e un secondo posto durante le tre prove odierne e si mette al comando della classifica degli RS:X femminili . Alle sue ...

Vela - Medemblik Regatta 2019 : Flavia Tartaglini in testa dopo la prima giornata davanti a De Geus! : giornata d’esordio in Olanda per la 35esima edizione della Medemblik Regatta Nautical Festival, kermesse velistica in cui quest’anno gareggiano le classi olimpiche RS:X maschile e femminile, 49er e 49erFX. L’Italia si è presentata a Medemblik con una rappresentativa formata da 7 atleti complessivi nel windsurf, mentre per quanto riguarda i 49er non sono in gara barche azzurre a causa del recente impegno in Inghilterra per i ...