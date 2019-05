Vela – La Federazione Italiana annuncia la nuova partnership con Falconeri

sportfair

(Di giovedì 23 maggio 2019)di nuovo vicino allo sport e alla natura tramite lacon la, il marchio di Superior Cashmere,il suo nuovo legame con il mondo dello sport con un accordo dicon la. Un connubio che trova la sua origine negli elementi della natura e dello sport che uniscono le due realtà., parte del Gruppo Calzedonia dal 2009, è un marchio specializzato nella realizzazione della maglieria per lei e per lui in Superior Cashmere e filati naturali. Le collezioniesaltano le materie prime insieme alla tradizione e creatività del Made in Italy: dalla realizzazione dei bozzetti alla tessitura, passando per un accurato controllo qualità, tutte le fasi produttive hanno luogo nello stabilimento di Avio (Trento).incarna uno stile unico e senza tempo, lontano dalle mode del ...

sailyvela : Nuovo main sponsor per la Federazione Italiana Vela: FIV e Falconeri insieme a Tokyo - Veladuepuntozer : Primo giorno di regate alla 35esima edizione della Medemblik Regatta - Veladuepuntozer : Ai blocchi di partenza la 35esima edizione della Medemblik Regatta -