Vela | Europei Laser 2019 | la danese Rindom ipoteca il titolo nei Radial | italiani

Vela - Europei Laser 2019 : al comando Tom Burton e Anne Marie Rindom - gli azzurri nelle retrovie della classifica : Si è conclusa anche la terza giornata degli Europei Laser 2019, appuntamento di primo piano del calendario velistico internazionale in corso questa settimana a Vila Nova de Gaia nei pressi della città di Porto, in Portogallo. La rassegna continentale, aperta anche agli atleti non Europei che gareggiano nella categoria open, ha visto svolgersi altre due regate. Dopo un avvio positivo, la squadra azzurra ha confermato di essere ancora molto ...

Vela - Europei Laser 2019 : Coccoluto perde terreno ed esce dalla top20 - azzurre del Radial nelle retrovie : La seconda giornata dei Campionati Europei Open 2019 dei Laser, in corso di svolgimento a Douro Marina (Portogallo), è andata in archivio con il regolare svolgimento delle due regate di flotta previste dal programma per ciascuna categoria. Nei Laser Standard comanda la classifica generale open (aperta anche a barche extra-europee) l’australiano Luke Elliott con 5 punti davanti al finlandese Karl Tapper (6 punti totali, primo tra gli ...

Vela - Europei Laser 2019 : ottima partenza di Giovanni Coccoluto - sesto tra gli Standard. Nel Radial azzurre in difficoltà : Si sono aperti con le prime regate di qualificazione gli Europei Laser 2019, appuntamento di primo piano del calendario velistico internazionale che andranno in scena questa settimana nelle acque lusitane di Porto. La rassegna continentale presenta quest’anno un campo partenti di assoluto valore e come di consueto sono presenti anche atleti non Europei iscritti alla categoria open. La spedizione azzurra si presenta al via con modeste ...

Vela - Europei Nacra 17 2019 : delusione finale per Ruggero Tita e Caterina Banti - Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei medaglia d’oro U23 : Sono terminati nella giornata di ieri gli Europei Nacra 17 2019, appuntamento di primo piano della stagione preolimpica del calendario velistico internazionale che ha visto le stelle della disciplina darsi battaglia nelle acque di Weymouth, località sulla costa meridionale della Gran Bretagna. La squadra italiana si presentava al via con importanti ambizioni di medaglia e con quattro imbarcazioni competitive in chiave podio. Nonostante una buona ...

Vela - Europei 49er 2019 : titoli continentali a Gran Bretagna ed Olanda - Nuova Zelanda e Brasile si impongono tra gli open : Si sono conclusi con la settima e ultima giornata di regate gli Europei 49er 2019, competizione del calendario velistico internazionale che ha radunato a Weymouth (Gran Bretagna) le stelle della disciplina olimpica. L’appuntamento ha visto in gara anche equipaggi non Europei, che hanno partecipato nella categoria open conquistando il successo sia in campo maschile, sia al femminile. La spedizione azzurra ha deluso le aspettative non ...

Vela - Europei Nacra 17 2019 : finale amaro per Tita-Banti - la medaglia sfuma nella Medal Race. Bissaro-Frascari chiudono sesti : Delusione impossibile da nascondere per la spedizione azzurra nell’ultima giornata degli Europei Nacra 17 2019, appuntamento di primo piano del calendario velistico internazionale andato in scena queste settimane a Weymouth (Gran Bretagna). Dopo aver guidato la classifica generale sin dalla prima giornata, con un solo passaggio a vuoto il quarto giorno immediatamente superato, Ruggero Tita e Caterina Banti hanno visto svanire nella Medal ...

Vela - Europei Nacra 17 2019 : Tita-Banti rallentano ma rimangono in testa - si decide tutto in Medal Race! : Si preannuncia una domenica al cardiopalma a Weymouth (Inghilterra) per la Medal Race dei Campionati Europei Open 2019 dei Nacra 17, con sei equipaggi ancora in lizza per il podio e per il titolo continentale. I campioni iridati Ruggero Tita e Caterina Banti non hanno brillato nelle ultime due regate di Gold Fleet con un 22° (scartato) ed un 11° posto sufficienti comunque per conservare la vetta della classifica in vista della prova decisiva. I ...

Vela - Europei 49er 2019 : Nuova Zelanda e Brasile ipotecano il successo nell’open - lotta aperta per i due titoli europei in palio : Sesta e penultima giornata di gare a Weymouth (Inghilterra) per i Campionati europei Open 2019 dei 49er che si è appena chiusa, mettendo la parola fine alle regate di flotta prima delle Medal Race di domani. Le condizioni meteorologiche avverse hanno costretto gli organizzatori a rimandare a lungo la partenza della prima prova, per poi riuscire a far disputare due regate in entrambe le Gold Fleet della classe 49er prima di doversi fermare per ...

Vela - Europei 49er 2019 : Nuova Zelanda e Brasile al comando nella categoria open - le azzurre guidano la Silver Fleet : Proseguono con la quinta giornata di regate gli Europei 49er 2019, appuntamento di primo piano del calendario velistico internazionale in corso presso la località inglese di Weymouth, sulla costa meridionale della Gran Bretagna. Il livello della competizione si sta dimostrando decisamente elevato, complice anche la presenza di numerose imbarcazioni non europee in gara nella categoria open. Nelle scorse giornate gli equipaggi sono stati suddivisi ...

Vela - Europei Nacra 17 2019 : Tita-Banti si riprendono la prima posizione! Bissaro-Frascari scivolano al sesto posto : Si è conclusa anche la quinta giornata degli Europei Nacra 17 2019, evento di primo piano del calendario velistico internazionale in corso questa settimana nelle acque britanniche di Weymouth, sullo stesso campo di regata che ha ospitato le gare olimpiche di Londra 2012. Il programma si è svolto regolarmente grazie alle ottime condizioni atmosferiche e tutte le imbarcazioni hanno completato altre tre prove. Domani si concluderà anche la seconda ...

Vela - Europei 49er 2019 : Spagna e Brasile provano ad allungare nelle rispettive classifiche - italiani nelle retrovie : La quarta giornata di gare dei Campionati Europei Open 2019 della classe olimpica 49er è andata in archivio a Weymouth (Inghilterra) con il regolare svolgimento di tre regate di qualificazione per tutte le flotte della manifestazione. Le condizioni atmosferiche hanno permesso agli organizzatori di portare a termine il programma odierno, arrivando dunque ad un considerevole numero di gare già disputate sia nella gara maschile sia in in quella ...

Vela - Europei Nacra 17 2019 : Tita-Banti scendono in terza piazza a 3 punti dalla vetta - Bissaro-Frascari quarti : Dopo tre giornate davanti a tutti, Ruggero Tita e Caterina Banti pagano una quarta giornata non esaltante e sono costretti a scivolare in terza piazza nei Campionati Europei Open 2019 della classe olimpica Nacra 17, in corso di svolgimento a Weymouth (Inghilterra). L’equipaggio azzurro, campione europeo ed iridato in carica, non è riuscito a confermare la costanza di rendimento messa in mostra nelle Opening Series ed ha raccolto un quarto, ...

Vela - Europei Finn 2019 : Giles Scott allunga con decisione in testa alla classifica - sempre lontani gli azzurri in gara : Anche la quarta giornata di regate è andata in archivio per gli Europei Finn 2019, importante appuntamento del calendario velistico internazionale in corso questa settimana ad Atene (Grecia). La competizione è aperta anche agli atleti non Europei (che gareggiano nella categoria open) e assegna quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nonostante la pioggia che ha caratterizzato la mattinata, il vento intorno ai 12 nodi e le buone condizioni ...

Vela - Europei 49er 2019 : sprofondano gli azzurri nella terza giornata - Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni costretti al ritiro : Continuano le difficoltà delle imbarcazioni italiane negli Europei 49er 2019. La rassegna continentale in corso di svolgimento a Weymouth, località inglese della costa britannica meridionale, ha visto concludersi nella terza giornata di regate la prima fase di qualificazione: nessun equipaggio italiano è riuscito a chiudere nelle prime 25 posizione ed accedere alla gold fleet, condizione necessaria per giocarsi fino alla fine un posto nella ...